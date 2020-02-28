Политика
iReactorГреция усилила охрану границ в связи с беженцами из Турции
Греция приняла решение усилить охрану сухопутных и морских границ из-за заявления Анкары о том, что она не собирается препятствовать переходу беженцев из Турции в Европу.
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Стала известна реакция Греции на заявление Турции о беженцах из Сирии
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Болгария усилила охрану границы из-за отказа Турции сдерживать поток беженцев в Европу
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Греция решила усилить охрану границ в связи с наплывом беженцев из Турции
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