Политика

iReactoriReactorГреция усилила охрану границ в связи с беженцами из Турции

Греция приняла решение усилить охрану сухопутных и морских границ из-за заявления Анкары о том, что она не собирается препятствовать переходу беженцев из Турции в Европу.
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Стала известна реакция Греции на заявление Турции о беженцах из Сирии

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