Армия и оружие

iReactoriReactorГреция усилила охрану границ в связи с беженцами из Турции

Греция приняла решение усилить охрану сухопутных и морских границ из-за заявления Анкары о том, что она не собирается препятствовать переходу беженцев из Турции в Европу.
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Стала известна реакция Греции на заявление Турции о беженцах из Сирии

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Греция решила усилить охрану границ в связи с наплывом беженцев из Турции

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
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Люксембург сделал общественный транспорт бесплатным, передает 5minutes со ссылкой на правительство страны.
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В матче третьего дивизиона чемпионата Мексики между «Текосом» и «Атлетико Рейноса» был забит курьёзный автогол.
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом».
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Футбольный матч 24-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" – "Бавария" был прерван из-за беспорядков, возникших на трибуне болельщиков мюнхенского клуба, сообщается в официальном Twitter "Баварии".
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Минюст изменит размер дорожных штрафов в новом КоАП

Проект по резкому увеличению штрафов за нарушение правил дорожного движения будет пересмотрен, заявили в Минюсте.
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