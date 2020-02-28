Армия и оружие
iReactorГреция усилила охрану границ в связи с беженцами из Турции
Греция приняла решение усилить охрану сухопутных и морских границ из-за заявления Анкары о том, что она не собирается препятствовать переходу беженцев из Турции в Европу.
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Стала известна реакция Греции на заявление Турции о беженцах из Сирии
Журналистская правдавчера в 04:40
Болгария усилила охрану границы из-за отказа Турции сдерживать поток беженцев в Европу
Новая газетавчера в 12:58
Греция решила усилить охрану границ в связи с наплывом беженцев из Турции
Политическая Экспертизавчера в 05:10
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
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Минюст изменит размер дорожных штрафов в новом КоАП
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