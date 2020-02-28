с чего всё началось

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".

Общество В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.

Технологии Конференцию игровых разработчиков GDC 2020 перенесли на лето Организаторы GDC 2020 объявили, что конференция игровых разработчиков из-за эпидемии коронавируса не пройдёт в марте — её отложили до лета из-за вспышки коронавируса.

Наука Медики обнаружили новый тип шизофрении Выяснилось, что почти у половины пациентов с шизофренией не наблюдалось уменьшения объема серого вещества.

Происшествия В Московской области произошел пожар на овощебазе На складе овощебазы в деревне Софьино Наро-Фоминского района произошел пожар на площади 7,2 тыс. кв. м, сообщает главное управление МЧС России по Московской области.

Религия Митрополит Тихон призвал просить друг у друга прощения По традиции за столом собираются родственники и просят друг у друга прощения, чтобы с чистой душой прийти к Великому посту.

Политика Трамп захотел провести саммит с лидерами России и Китая Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения.

Шоу-бизнес Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.

Музыка Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.

Футбол Игбун охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун охарактеризовал главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко, знакомого ему по совместной работе в "Уфе".

Общество Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой После чего детдомовец рассказал, что в Москве у него есть бабушка, и он хочет вернуться к ней домой.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Здоровье Попова призвала носить маски для защиты от коронавируса Все медицинские маски, имеющие регистрационное удостоверение и продающиеся в официальных местах реализации, являются эффективным средством защиты от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.