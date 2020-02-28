Политика

Газета.RuГазета.RuГреция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
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Греция приняла решение заблокировать заявление НАТО по ситуации в Идлибе, в котором Североатлантический альянс решил поддержать Турцию после гибели 33 военнослужащих вследствие удара правительственной армии Сирии, утверждает издание To Vima
 со ссылкой на свои источники.
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