Политика

Газета.RuГазета.RuГреция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
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СМИ узнали о решении Греции заблокировать заявление НАТО по Идлибу

РБК20:15

Заявление НАТО в поддержку Турции заблокировали

Lenta.ru19:37

СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции

РИА Новости16:58

СМИ: Греция наложила вето на заявление НАТО о поддержке Турции

ТАСС18:33

СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Телеканал 360°17:48

Греция наложила вето на заявление НАТО в поддержку Турции

News.ru17:29

Заявление НАТО по Турции заблокировали из-за ситуации с мигрантами

РЕН ТВ20:12
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
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США закрыли крупнейшую зарубежную военную базу из-за коронавируса

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Происшествия

В ДТП в Свердловской области погибли пять человек

"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 15:17
Происшествия

В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

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Министерство обороны Российской Федерации представило видеозапись, на которой можно наблюдать, как бойцы Сил специальных операций ликвидируют террористов.
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Армия и оружие

В РФ разрешили сбивать нарушившие границу гражданские самолеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, касающееся нарушения российской границей гражданскими самолетами.
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Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
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Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке

Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Piter.tv вчера в 13:48
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

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Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

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Происшествия

СК возбудил дело после смерти людей в банном комплексе в Москве

Газета.Ru 14:48
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Суарес выразил надежду, что «Барселона» продлит с ним контракт

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Опубликованные в Китае экономические статданные выглядят устрашающе

Показатель оказался значительно ниже прогнозов аналитиков и выглядит просто устрашающе.
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Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
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Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным

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Новости о коронавирусе в мире на 28 февраля 2020 года по-прежнему не радуют.
Московский Комсомолец 09:05
Армия и оружие

Политолог не рекомендует посещать Турцию в ближайшее время

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в интервью изданию Life.ru рассказал, почему посещать Турцию в туристических целях сейчас — плохая идея.
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Раскрыты цены на новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России

Специалисты встроили в новую машину Tiggo 8 кнопочный запуск двигателя, а также электрический привод дверей.
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Армия и оружие

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Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
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Названа защита российских самолетов в Сирии

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Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось.
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Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
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Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас заявил, что тезисы про Бога могут быть изложены в отдельной статье третьей главы основного закона, но принцип светского государства в ней останется.
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Писатель Иванов отверг критику писателя из США в адрес Достоевского

Автор романов «Сердце Пармы» и «Географ глобус пропил» Алексей Иванов заявил, что коллега из США Джеймс Эллрой дал слишком грубую оценку творчеству Фёдора Достоевского.
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США подпишут мирное соглашение с талибами

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