Политика
Газета.RuГреция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
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Армия и оружие
Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Армия и оружие
США закрыли крупнейшую зарубежную военную базу из-за коронавируса
Соединенные Штаты временно закрыли свою базу в Южной Корее, которая считается крупнейшим американским военным объектом за пределами страны.
Происшествия
В ДТП в Свердловской области погибли пять человек
"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
Происшествия
В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра
Многодетная мать оставила новорожденного ребенка в туалете перинатального центра, ее опрашивают следователи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Армия и оружие
Минобороны России показало кадры работы Сил специальных операций
Министерство обороны Российской Федерации представило видеозапись, на которой можно наблюдать, как бойцы Сил специальных операций ликвидируют террористов.
Армия и оружие
В РФ разрешили сбивать нарушившие границу гражданские самолеты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, касающееся нарушения российской границей гражданскими самолетами.
Политика
Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Кино
Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке
Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Футбол
Суарес выразил надежду, что «Барселона» продлит с ним контракт
Экономика
Опубликованные в Китае экономические статданные выглядят устрашающе
Показатель оказался значительно ниже прогнозов аналитиков и выглядит просто устрашающе.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Здоровье
Коронавирус: последние новости 28 февраля огорчают
Новости о коронавирусе в мире на 28 февраля 2020 года по-прежнему не радуют.
Армия и оружие
Политолог не рекомендует посещать Турцию в ближайшее время
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в интервью изданию Life.ru рассказал, почему посещать Турцию в туристических целях сейчас — плохая идея.
Авто
Раскрыты цены на новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России
Специалисты встроили в новую машину Tiggo 8 кнопочный запуск двигателя, а также электрический привод дверей.
Хоккей
Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Армия и оружие
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Экономика
Названы последствия обвала цен на нефть для России
Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось.
Спорт
Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти
Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Политика
Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции
Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас заявил, что тезисы про Бога могут быть изложены в отдельной статье третьей главы основного закона, но принцип светского государства в ней останется.
Общество
Писатель Иванов отверг критику писателя из США в адрес Достоевского
Автор романов «Сердце Пармы» и «Географ глобус пропил» Алексей Иванов заявил, что коллега из США Джеймс Эллрой дал слишком грубую оценку творчеству Фёдора Достоевского.
Политика