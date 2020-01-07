Экономика

Красная веснаКрасная веснаГреция закрывает представительство МВФ в Афинах

Греция закрывает представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в связи с выходом из-под внешнего управления иностранных кредиторов, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 7 января после встречи с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой, сообщает пресс-служба главы правительства.
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Хакасия-Информ07 января в 21:28
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Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
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BFM.ru вчера в 17:32
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Дональд Трамп введет новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп планирует ввести новые санкции против Ирана. С данным выступлением глава страны выступил с обращением к нации.
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РИА Новости 00:27
Общество

Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там

«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
РБК вчера в 11:12
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Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

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Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
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Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак

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Зеленский провел совещание после крушения Boeing в Иране

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Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
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Происшествия

Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

Известия 02:20
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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Авто

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Компания Chery поделилась информацией об исполнении модели Tiggo 8, которое будет продаваться в России.
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Полузащитник Дмитрий Тарасов поедет на сборы с «Рубином»

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Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
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Курс рубля: евро опустился ниже 68 рублей

Преодолена психологическая отметка: впервые с января 2018 года курс евро упал ниже 68 рублей.
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Шоу-бизнес

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Девушка Илона Маска спровоцировала слухи о своей беременности

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"Ерозима" в столице придет на смену крымской зиме.
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Угроза взрыва на судозаводе в Комсомольске-на-Амуре не подтвердилась

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С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
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Кириакос Мицотакис
Греческий политик, президент партии «Новой демократии» с января 2016 года и лидер оппозиции с 2016 по 2019 год. Министр административных реформ и электронного управления с 2013 по 2015 год. Депутат парламента Греции с 2004 года.
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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