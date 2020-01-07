Экономика
Красная веснаГреция закрывает представительство МВФ в Афинах
Греция закрывает представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в связи с выходом из-под внешнего управления иностранных кредиторов, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 7 января после встречи с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой, сообщает пресс-служба главы правительства.
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Наука
Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет
Общество
Роструд рассказал о длинных выходных в феврале
"Следующие длинные выходные ожидаются с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля", - рассказали в Роструде.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Армия и оружие
Дональд Трамп введет новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп планирует ввести новые санкции против Ирана. С данным выступлением глава страны выступил с обращением к нации.
Фигурное катание
Максим Траньков: я на распутье, но не сдамся
Если бы Александр Смирнов катался с Таней, он бы тоже выиграл Олимпийские игры.
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
Происшествия
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Общество
Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
Экономика
Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Авто
Компания Chery показала кроссовер Tiggo 8 для России
Компания Chery поделилась информацией об исполнении модели Tiggo 8, которое будет продаваться в России.
Футбол
Полузащитник Дмитрий Тарасов поедет на сборы с «Рубином»
Происшествия
В Омске школьница убила мать, заставшую ее в постели с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Финансы
Курс рубля: евро опустился ниже 68 рублей
Преодолена психологическая отметка: впервые с января 2018 года курс евро упал ниже 68 рублей.
Технологии
«Яндекс» собрался стать мобильным оператором
Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
Шоу-бизнес
Девушка Илона Маска спровоцировала слухи о своей беременности
Некоторые подписчики знаменитости восприняли публикацию, как сообщение о беременности, начав поздравлять «будущую мать».
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Ерозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Экономика
Система быстрых платежей стала платной
С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.