Экономика
Красная веснаГреция закрывает представительство МВФ в Афинах
Греция закрывает представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в связи с выходом из-под внешнего управления иностранных кредиторов, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 7 января после встречи с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой, сообщает пресс-служба главы правительства.
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Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Политика
Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране
Как передает телеканал "112 Украина", среди возможных причин катастрофы рейса PS 752 он назвал поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и техническую неисправность двигателя.
Кино
Netflix не отказался от идеи снять «Яркость 2»
Потоковый сервис Netflix не отказался от идеи снять продолжение фантастического боевика "Яркость", главную роль в котором сыграл Уилл Смит.
Общество
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Политика
Протестующие прорвались в здание администрации президента Абхазии
В здание администрации президента в Абхазии ворвались протестующие: они взломали дверь и выбили несколько окон.
Политика
Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов
«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Йоэлем Лионом», — говорится в заявлении.
Общество
В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны.
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Ухте
Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Общество
Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Здоровье
Путина просят отправить Мазину в отставку
На сайте Change.org руководитель отделения профсоюза «Альянс врачей» в регионе Ирина Климентова создала петицию, в которой просит президента Владимира Путина отправить министра Наталью Мазину в отставку.
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прибытии главы государства Владимира Путина в Сирию.
Происшествия
На Украине чиновницу ранили из арбалета
Общество
Работу закрытых магазинов SPAR в Петербурге не возобновят
Владелец торгового дома «Интерторг», находящегося на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов перед поставщиками, передумал перезапускать сеть SPAR после массового закрытия магазинов этой сети в Петербурге в декабре минувшего года.
Армия и оружие
Эксперт оценил три украинских версии крушения Boeing в Иране
В четверг Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвал три основные версии падения украинского авиалайнера Boeing 737 в Тегеране.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Наука
Арктический Университет провел анализ воды из Баренцева моря
Специалисты Северного (Арктического) Федерального Университета провели анализ пробы воды из Баренцева моря, который показал, что его восточная часть загрязнена больше западной, причем на западном побережье находятся промышленно развитые страны.
Экономика
Техника получит единый льготный лизинг
Правительство утвердило новую схему господдержки Правительство согласовало замену разрозненных мер поддержки спроса на продукцию машиностроения на единый механизм льготного лизинга.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Здоровье
В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп
Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.
Технологии
Уязвимости в TikTok позволяли хакерам получить доступ к личным видео
Эксперты компании по кибербезопасности Check Point Research нашли в приложении TikTok «множество уязвимостей», которые могли поставить под угрозу данные пользователей.
Технологии
Twitter хочет ограничить ответы на твиты
Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей
За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.
Футбол
Джеррард жалеет, что покинул «Ливерпуль»
Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал свой уход из клуба в 2015 году.
Наука
Объявлена вымершей крупнейшая современная пресноводная рыба
Объявлена вымершей крупнейшая пресноводная рыба современности – китайский веслонос (Psephurus gladius).