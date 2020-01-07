Экономика

Красная веснаКрасная веснаГреция закрывает представительство МВФ в Афинах

Греция закрывает представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в связи с выходом из-под внешнего управления иностранных кредиторов, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 7 января после встречи с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой, сообщает пресс-служба главы правительства.
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Греция закрывает офис МВФ на своей территории

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«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Йоэлем Лионом», — говорится в заявлении.
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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны.
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Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Ухте

Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы.
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

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Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

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Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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Путин прибыл с визитом в Дамаск

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В Apple признали, что просматривают фотографии пользователей iCloud

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Работу закрытых магазинов SPAR в Петербурге не возобновят

Владелец торгового дома «Интерторг», находящегося на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов перед поставщиками, передумал перезапускать сеть SPAR после массового закрытия магазинов этой сети в Петербурге в декабре минувшего года.
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Эксперт оценил три украинских версии крушения Boeing в Иране

В четверг Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвал три основные версии падения украинского авиалайнера Boeing 737 в Тегеране.
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Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

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Специалисты Северного (Арктического) Федерального Университета провели анализ пробы воды из Баренцева моря, который показал, что его восточная часть загрязнена больше западной, причем на западном побережье находятся промышленно развитые страны.
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Объявлена вымершей крупнейшая современная пресноводная рыба

Объявлена вымершей крупнейшая пресноводная рыба современности – китайский веслонос (Psephurus gladius).
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Кириакос Мицотакис
Греческий политик, президент партии «Новой демократии» с января 2016 года и лидер оппозиции с 2016 по 2019 год. Министр административных реформ и электронного управления с 2013 по 2015 год. Депутат парламента Греции с 2004 года.
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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