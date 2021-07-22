Письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной подписали президенты Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов, а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.
Что предложил ЦБ Банк России 23 июня выпустил консультативный доклад с предложениями ввести новые ограничения для банков, которые развивают экосистемы. Сейчас на российском рынке это активно делают Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк.
Модель Наталья Горчакова, которая является женой певца Стаса Пьехи (хотя и не живет с ним уже много лет), рассказала о состоянии их сына Пети, которого избила живущая по соседству в Рощино под Петербургом жена арбитра Владислава Безбородова.
"Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год", — отметила Пшеничникова.
Агентство США по международному развитию (USAID) совместно со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) намерены реализовать программу, направленную на «укрепление» гражданского общества в Сербии.