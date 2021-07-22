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Греф, Костин, Задорнов и Акимов предупредили ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем

Письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной подписали президенты Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов, а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.
Коммерсантъ
Предложенное Центробанком регулирование экосистем может привести к закрытию банковских отделений в небольших городах.
URA.Ru
Превышение лимита потребует от игроков вычесть из капитала 1,75 трлн руб., что снизит базу, по которой рассчитываются ключевые нормативы достаточности собственных средств.
РБК
Полученный результат должен вписаться в лимит на уровне 30% капитала банка (к 2025–2027 годам).
РБК

С чего всё началось

Главы крупнейших банков заявили о рисках из-за подхода ЦБ к экосистемам

Что предложил ЦБ Банк России 23 июня выпустил консультативный доклад с предложениями ввести новые ограничения для банков, которые развивают экосистемы. Сейчас на российском рынке это активно делают Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк.
РБК17:01

Подробнее о событии

Банкиры предупредили ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем

Главный региональный23:47

Ведущие банки предупредили о закрытии отделений в малых городах

News.ru23:31

Банкиры заявили об угрозе закрытия отделений в небольших городах

URA.Ru20:56

Жители маленьких городов рискуют остаться без банков

ФедералПресс23:09

Греф, Костин, Задорнов и Акимов предупредили ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем

Коммерсантъ20:51

Главы крупнейших банков заявили о рисках из-за подхода ЦБ к экосистемам

РБК17:01
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