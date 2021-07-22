Проблемы для капитала и отделений Расчеты по предлагаемой ЦБ методике, проведенные для оценки нового регулирования на достаточность капитала, показали, что более половины — 190 из 377 проанализированных банков — могут не вписаться в предлагаемый регулятором РЧЛ, пишут главы крупнейших кредитных организаций в письме.
Председатель оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото сообщил, что режиссёр церемонии открытия соревнований Кентаро Кобаяси был уволен с должности после сообщений в СМИ о его словах, высмеивающих холокост.
«Обращаюсь к конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток 2» и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству» «Северного потока-2», — говорится в сообщении.