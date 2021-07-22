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Греф, Костин, Задорнов и Акимов предупредили ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем

Главы крупнейших банков России направили Центробанку обращение из-за планов ввести риск-чувствительный лимит для игроков с экосистемами.
Коммерсантъ
По их мнению, новые правила регулирования могут привести к тому, что больше 100 банков нарушат нормативы достаточности капитала.
Коммерсантъ
Превышение потребует вычесть из капитала 1,75 трлн руб., что снизит базу, по которой рассчитываются нормативы достаточности.
Коммерсантъ
Из 377 проанализированных банков 190 могут не вписаться в предлагаемый регулятором РЧЛ, говорится в письме.
ТАСС

С чего всё началось

Главы крупнейших банков заявили о рисках из-за подхода ЦБ к экосистемам

Проблемы для капитала и отделений Расчеты по предлагаемой ЦБ методике, проведенные для оценки нового регулирования на достаточность капитала, показали, что более половины — 190 из 377 проанализированных банков — могут не вписаться в предлагаемый регулятором РЧЛ, пишут главы крупнейших кредитных организаций в письме.
РБК17:01

Подробнее о событии

РБК: главы крупнейших банков предупредили ЦБ о последствиях регулирования экосистем

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РБК02:07

Ведущие банки предупредили о закрытии отделений в малых городах

News.ru23:31

Главы крупнейших банков России направили письмо в ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем

ПРАЙМ00:32

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Банкиры заявили об угрозе закрытия отделений в небольших городах

URA.Ru20:56

Греф, Костин, Задорнов и Акимов предупредили ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем

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