Проблемы для капитала и отделений Расчеты по предлагаемой ЦБ методике, проведенные для оценки нового регулирования на достаточность капитала, показали, что более половины — 190 из 377 проанализированных банков — могут не вписаться в предлагаемый регулятором РЧЛ, пишут главы крупнейших кредитных организаций в письме.
Модель Наталья Горчакова, которая является женой певца Стаса Пьехи (хотя и не живет с ним уже много лет), рассказала о состоянии их сына Пети, которого избила живущая по соседству в Рощино под Петербургом жена арбитра Владислава Безбородова.
Китай считает формулировки, которые используются в предложенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плане второй фазы расследования по происхождения коронавируса, неуважительными по отношению к науке и не будет ему следовать, заявил заместитель главы государственного комитета здравоохранения Цзэн Исинь.
33-летний Кирилл Широков, с которым Елена Проклова два года назад снималась в сериале «Призраки Замоскворечья», заявил в «Прямом эфире» у Андрея Малахова, что 67-летняя актриса пыталась его соблазнить.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что у афганской проблемы нет военного решения, и выход из сложившейся конфликтной ситуации необходимо искать мирным путем, сообщает пресс-служба главы государства.