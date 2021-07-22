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Греф, Костин, Задорнов и Акимов предупредили ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем

Главы крупнейших банков России направили Центробанку обращение из-за планов ввести риск-чувствительный лимит для игроков с экосистемами.
Коммерсантъ
Предложенное Центробанком регулирование экосистем может привести к закрытию банковских отделений в небольших городах.
URA.Ru
Авторы обращения утверждают, что 190 из 377 проанализированных банков могут не вписаться в предлагаемый риск-чувствительный лимит.
Коммерсантъ
Превышение потребует вычесть из капитала 1,75 трлн руб., что снизит базу, по которой рассчитываются нормативы достаточности.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Главы крупнейших банков заявили о рисках из-за подхода ЦБ к экосистемам

Проблемы для капитала и отделений Расчеты по предлагаемой ЦБ методике, проведенные для оценки нового регулирования на достаточность капитала, показали, что более половины — 190 из 377 проанализированных банков — могут не вписаться в предлагаемый регулятором РЧЛ, пишут главы крупнейших кредитных организаций в письме.
РБК17:01

Подробнее о событии

Банкиры заявили об угрозе закрытия отделений в небольших городах

URA.Ru20:56

Банкиры предупредили ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем

Главный региональный23:47

Ведущие банки предупредили о закрытии отделений в малых городах

News.ru23:31

Жители маленьких городов рискуют остаться без банков

ФедералПресс23:09

Главы крупнейших банков России направили письмо в ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем

ПРАЙМ00:32

Греф, Костин, Задорнов и Акимов предупредили ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем

Коммерсантъ20:51

Главы крупнейших банков заявили о рисках из-за подхода ЦБ к экосистемам

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