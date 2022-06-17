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Греф: Сбербанк может подумать о введении отрицательных ставок по валютным счетам в 2023-м

В 2022 году «Сбербанк» не планирует вводить отрицательные ставки по валютным счетам и вкладам физических лиц.
НТВ
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
РИА Новости
Отрицательная процентная ставка по депозитам (вкладам) означает, что компании или люди, которые хранят деньги на счете с отрицательной процентной ставкой, будут платить банку за хранение своих денег.
РБК
РИА Новости выступает информационным партнером форума.
РИА Новости

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Глава Сбербанка Греф не исключил отрицательных ставок по валютным счетам с 2023 года
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Сбер в 2022 году не будет вводить отрицательные ставки по валютным счетам физлиц
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