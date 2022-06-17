РБКГреф: Сбербанк может подумать о введении отрицательных ставок по валютным счетам в 2023-мВ 2022 году «Сбербанк» не планирует вводить отрицательные ставки по валютным счетам и вкладам физических лиц.НТВЮбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.РИА НовостиОтрицательная процентная ставка по депозитам (вкладам) означает, что компании или люди, которые хранят деньги на счете с отрицательной процентной ставкой, будут платить банку за хранение своих денег.РБКРИА Новости выступает информационным партнером форума.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКРБК ИнвестицииНТВiXBT.comГлавный региональныйПодробнее о событииГлава Сбербанка Греф не исключил отрицательных ставок по валютным счетам с 2023 годаРИА Новости03:38Сбер в 2022 году не будет вводить отрицательные ставки по валютным счетам физлицТАСС03:22Самое цитируемоеСбербанк раскрыл планы по введению отрицательных ставок по валютным счетамПРАЙМ03:06Греф: Сбербанк может подумать о введении отрицательных ставок по валютным счетам в 2023-мРБК03:31Сбербанк не планирует вводить отрицательные ставки по валютным счетам в 2022 годуВедомости03:27Сбербанк может ввести отрицательные ставки по валютным счетам в 2023 годуКоммерсантъ03:09Греф: Сбербанк не введет отрицательные ставки по счетам физлиц в 2022 годуNews.ru03:31Показать ещёОценить25Поделиться