Экономика
Российская газетаСбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации. Медведев назвал это банковским роумингом и межрегиональной дискриминацией.
Читать в источнике
Оценить81
с чего всё началось
Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.ТАСС06:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
Футбол
Cirque du Soleil показал шоу по мотивам карьеры Месси
Премьера первое шоу знаменитого цирка Cirque du Soleil по мотивам карьеры плеймейкера сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси состоялась накануне в столице Каталонии.
Metaratings 06:28
Экономика
Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
Sport24.ru вчера в 22:51
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека.
РИА Новости 20:05
Космос
Авантюра по-советски. Пока летал «Восход», в СССР произошел переворот
Аргументы и Факты 17:07
Армия и оружие
В Сирии американские военные попали под обстрел с турецких позиций
Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщил Newsweek.
РИА Новости 16:59
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Национальная служба новостей вчера в 08:42
Теннис
Медведев поделился ожиданиями от полуфинала на турнире в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинального матча на турнире в Шанхае против представителя Греции Стефаноса Циципаса.
Газета.Ru 10:16
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони сильно разочарована поступком своей мамы
Новый учебный год Анджелина начала не в родном Монако, а в Лондоне, куда её перевезла мама.
7Дней.ру 09 октября в 05:30
Политика
Рыбаки потеряли 150 млрд рублей из-за морской границы с США
Речь идет о соглашении о морской границе между Чукоткой и Камчаткой с американским штатом Аляска, которое было подписано 1 июля 1990 года министром внутренних дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером.
RuNews24.ru 00:03
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе за рубеж более 1 млрд рублей
В Московском регионе и в Санкт-Петербурге проведено более 20 обысков, изъяты свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы "Банк-клиент", компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также более 23 млн руб. Возбуждено уголовное дело о незаконном выводе средств за границу (ст. 193.1 УК РФ), сообщили в МВД.
Ведомости 02:41
Гаджеты
Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи
Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
News.ru 10:13
Политика
Трамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
Труд 15:35
Происшествия
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка
Российская газета 12:23
Культура
Никитин рассказал Путину о создании образовательного центра на Стрелке
Ньюс-НН вчера в 12:38
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 16%
Капитал Yandex N. V. разделен на акции класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже.
РБК 10:57
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет 05:50
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 12:15
Технологии
Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg впервые представила два экспериментальных образца биоразлагаемых бутылок из бумаги.
ТАСС 09:26
Технологии
Роскомнадзор сообщил: Sony PlayStation не нуждается в российском рынке
Пресс-конференция между Роскомнадзором и студентами внесла ясность в ситуацию между Sony PlayStation и российским сегментом рынка.
Goroday.ru 14:42
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29