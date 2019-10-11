Экономика

News.ruNews.ruГреф: Сбербанк отменит «банковский роуминг» в 2020 году

Сбербанк планирует отменить комиссии за межрегиональные переводы в 2020 году. Это пообещал председатель правления финансовой структуры Герман Греф. По его словам, «в один день» отменить так называемый банковский роуминг невозможно.
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с чего всё началось

Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
ТАССвчера в 06:39

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Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

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РБКвчера в 07:30

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Lenta.ruвчера в 07:59

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ПРАЙМвчера в 06:52

Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

ТАССвчера в 06:39

Греф ответил на требование Медведева убрать комиссию за переводы внутри банка

Ведомостивчера в 06:16
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:39, Ашберн
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РБК 10 октября в 09:40
Происшествия

Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго

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Футбол

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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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