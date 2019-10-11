Экономика
News.ruГреф: Сбербанк отменит «банковский роуминг» в 2020 году
Сбербанк планирует отменить комиссии за межрегиональные переводы в 2020 году. Это пообещал председатель правления финансовой структуры Герман Греф. По его словам, «в один день» отменить так называемый банковский роуминг невозможно.
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с чего всё началось
Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.ТАССвчера в 06:39
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Путин заявил о необходимости вывода иностранных войск из Сирии
Путин отметил, что открыто говорил иностранным коллегам, что сирийская территория должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, а территориальная целостность Сирии — полностью восстановлена.
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Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.
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По предварительным данным, ребёнок умер после укола, поставленного ему работниками скорой помощи.
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Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы
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Певец Стас Михайлов пожаловался в своем микроблоге на то, что в Instagram администраторы заблокировали аккаунт, который был создан в поддержку Анастасии Заворотнюк.
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Гаджеты
Huawei представит новый смартфон 17 октября во Франции
Китайский технологический гигант Huawei в прошлом месяце представил новые флагманские смартфоны серии Mate.
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