Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыГреф: Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что после того, как ЦБ уменьшил ключевую ставку, Сбербанк понизил ставку по ипотечному кредитованию. В настоящий момент базовая ставка по ипотеке составляет 9,3%.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

URA.Ru09:00

Сбербанк снизил ставки и видит хорошие перспективы для ипотеки

РИА Новости08:40

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русском08:33

Греф назвал хорошими перспективы для ипотеки в России

Ведомости08:59

Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

ТАСС08:49

Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

РБК09:46

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

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В матче 1/8 финала Кубка России "Химки" на выезде одолели "Оренбург" и вышли в четвертьфинал турнира.
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Дочь Любови Успенской впала в депрессию после четвертой операции

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Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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