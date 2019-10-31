Экономика
Аргументы и ФактыГреф: Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что после того, как ЦБ уменьшил ключевую ставку, Сбербанк понизил ставку по ипотечному кредитованию. В настоящий момент базовая ставка по ипотеке составляет 9,3%.
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Единоборства
Фьюри нокаутировал Строумэна, а Леснар взял реванш у Веласкеса
Строумэн избивает Фьюри, но британец смог перевести бой за пределы ринга и отправить соперника в нокдаун.
Политика
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
Общество
Вступил в силу закон о «суверенном рунете»
С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Политика
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Шоу-бизнес
Джигурда пообещал нокаутировать Малахова
«Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль», -написал актер Джигурда пояснил, что причиной конфликта между ним и Малаховым стало то, что ведущий не извинился перед его бывшей супругой Мариной Анисиной, которую он, по словам актера, оскорблял в своих передачах.
Гаджеты
Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны
Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
Экономика
В России резко увеличат бюджетные расходы на Госдуму и Совет Федерации
В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.
Футбол
Жена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба
Ирина Морозюк, супруга украинского футболиста Николая Морозюка, защищающего турецкий "Ризеспор" рассказала, как стала президентом любительской команды.
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
Фигурное катание
Загитова представила новый показательный номер
Технологии
Новый вирус атаковал пользователей Android
Эксперты компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, заявили об обнаружении нового вируса под названием Xhelper.
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Политика
На заседании президиума Госсовета обсудили ситуацию в здравоохранении
Сегодня под председательством российского лидера Владимира Путина прошло расширенное заседание президиума Госсовета по теме "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения", передает корреспондент The Moscow Post.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Экономика
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
Авто
Как будут выглядеть машины Формулы 1 2021 года в нынешних ливреях
После презентации нового облика машины Формулы 1 2021 года несколько команд решили заглянуть в будущее и показали свои нынешние ливреи на этом концепте.
Политика
Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании
Происшествия
Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга
Страховая компания оплатит долг за ипотеку Ксении Каторгиной, убитой в Екатеринбурге из-за автомобиля, сообщил РИА Новости адвокат матери погибшей Дмитрий Панов.
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Общество
Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве
Шоу-бизнес
В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции
Экономика
Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
Происшествия
В Томске Renault Logan наехал на пешеходов, один погиб
Двое пострадавших пешеходов, пассажиры автомобиля Ssang Yong и водитель автомобиля Renault Logan были госпитализированы.