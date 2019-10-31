Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыГреф: Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что после того, как ЦБ уменьшил ключевую ставку, Сбербанк понизил ставку по ипотечному кредитованию. В настоящий момент базовая ставка по ипотеке составляет 9,3%.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

URA.Ruвчера в 09:00

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Известиявчера в 08:40

Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

РБКвчера в 09:46

Греф назвал хорошими перспективы для ипотеки в России

Ведомостивчера в 08:59

Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

ТАССвчера в 08:49

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 08:33

Сбербанк снизил ставки и видит хорошие перспективы для ипотеки

РИА Новостивчера в 08:40
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Опубликовано видео с места убийства бывшего мэра Киселевска

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Экономика

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
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Экономика

В России резко увеличат бюджетные расходы на Госдуму и Совет Федерации

В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.
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Жена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба

Ирина Морозюк, супруга украинского футболиста Николая Морозюка, защищающего турецкий "Ризеспор" рассказала, как стала президентом любительской команды.
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

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Эксперты компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, заявили об обнаружении нового вируса под названием Xhelper.
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Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

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На заседании президиума Госсовета обсудили ситуацию в здравоохранении

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Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
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Как будут выглядеть машины Формулы 1 2021 года в нынешних ливреях

После презентации нового облика машины Формулы 1 2021 года несколько команд решили заглянуть в будущее и показали свои нынешние ливреи на этом концепте.
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Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

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В Томске Renault Logan наехал на пешеходов, один погиб

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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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