Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что после того, как ЦБ уменьшил ключевую ставку, Сбербанк понизил ставку по ипотечному кредитованию. В настоящий момент базовая ставка по ипотеке составляет 9,3%.

Политика Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.

Политика Елизавета II одобрила законопроект о досрочных выборах парламента Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года, заявил в четверг спикер британской палаты общин Джон Беркоу.

Технологии На Ростовской АЭС могут испытать «противоаварийное» ядерное топливо Ранее в четверг топливная компания Росатома ТВЭЛ сообщила, что первая фаза реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива прошла успешно.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Происшествия Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми Ребенок умер во время тихого часа в детском саду города Ухта, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили журналистам в четверг Следственном комитете РФ.

Автоспорт «Формула-1» представила концепт болида на 2021 год "Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Политика Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.