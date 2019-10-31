Экономика
Аргументы и ФактыГреф: Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что после того, как ЦБ уменьшил ключевую ставку, Сбербанк понизил ставку по ипотечному кредитованию. В настоящий момент базовая ставка по ипотеке составляет 9,3%.
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Политика
Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу
Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Шоу-бизнес
Михалкова ушла из «Уральских пельменей»
36-летняя участница шоу "Уральские пельмени", актриса и телеведущая Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива.
Армия и оружие
В России испытают новую ядерную ракету
Ракету РС-28 «Сармат» начнут испытывать в начале 2020 года, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные Минобороны России.
Политика
Елизавета II одобрила законопроект о досрочных выборах парламента
Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года, заявил в четверг спикер британской палаты общин Джон Беркоу.
Технологии
На Ростовской АЭС могут испытать «противоаварийное» ядерное топливо
Ранее в четверг топливная компания Росатома ТВЭЛ сообщила, что первая фаза реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива прошла успешно.
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Армия и оружие
Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов
Происшествия
Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек
Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Политика
Верховная Рада приняла закон для создания независимого оператора ГТС
Парламент Украины принял закон, который позволит до конца года выделить независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза".
Культура
На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми
Ребенок умер во время тихого часа в детском саду города Ухта, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили журналистам в четверг Следственном комитете РФ.
Автоспорт
«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год
"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
Политика
Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании
В России возможно ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
Политика
Вице-губернатор Кубани объяснил смысл своих слов про «Единую Россию»
Вице-губернатор Андрей Алексеенко объяснил смысл своего высказывания про «Единую Россию».
Кино
Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном
В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Кубке Украины
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Происшествия
В Екатеринбурге сообщили о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге правоохранительные органы в проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту пассажирского самолета Екатеринбург — Сургут, Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Общество
На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей
На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.