Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыГреф: Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что после того, как ЦБ уменьшил ключевую ставку, Сбербанк понизил ставку по ипотечному кредитованию. В настоящий момент базовая ставка по ипотеке составляет 9,3%.
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Медведев потребовал доступных кредитов для россиян

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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

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В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
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В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
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В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
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Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
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В Екатеринбурге правоохранительные органы в проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту пассажирского самолета Екатеринбург — Сургут, Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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