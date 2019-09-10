Финансы
REGNUMГреф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей
Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов. Об этом сегодня, 10 сентября, заявил глава Сбербанка РФ Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 21:50, Вашингтон
Политика
В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм, вернуться в Крым не на танках, а в автозаке.
РБК 11:59
Происшествия
Склад для хранения масла загорелся под Нижним Новгородом
Отмечается, что на складе находилось около 500 тонн масла. "Горит складское помещение, размер уточняется", - говорится в сообщении МЧС.
Газета.Ru 12:02
Армия и оружие
Старейшая ударная субмарина США уходит на дезактивацию
Плавание вокруг света на самой старой в нашей стране действующей атомной подводной лодке класса "Лос-Анджелес" является свидетельством долговечности и устойчивости конструкции субмарины, а также говорит о стойкости и высоком боевом духе экипажа - отметил Бенджамин Селф, командир "Олимпии".
Военное обозрение 19:54
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Единоборства
Ковалев ответил на вопрос о получении гражданства США
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев заявил, что на данный момент он не думает о смене российского гражданства на американское.
РИА Новости 12:55
Хоккей
Русский форвард Малкин рассказал о своих трудностях в Америке
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, с каким трудностями ему приходится сталкиваться в США.
Sport24.ru 10:46
Гаджеты
Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5
Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
Телеканал 360° 17:11
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.
РБК 06:01
Политика
Помпео рассказал о прогрессе США и Мексики по сдерживанию мигрантов
Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября глава МИД Мексики Марсело Эбрард рассказал, что главный акцент мексиканская делегация на переговорах с США в Вашингтоне сделает на проблеме контрабанды оружия из Соединенных Штатов.
REGNUM 18:45
Политика
Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания
Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
РИА Новости 11:58
Происшествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru 20:53
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество
Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы
Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
Lenta.ru 12:12
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Футбол
Англия пропустила от Косово на первой минуте матча
В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
Bobsoccer 14:57
Авто
Уникальный гибрид «Мерседеса W140» и «Шишиги» продают за 5 млн рублей
За уникальный автомобиль, собранный собственными руками, Илья Беляков хочет выручить 5 миллионов рублей.
Автоновости дня 16:15
Единоборства
Нурмагомедову не досталось первое место в сводном рейтинге UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сумел подняться на первое место в общем рейтинге промоушена, составляемом без учета весовых категорий.
Инфо24 14:53
Политика
Сенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа
Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить, сообщает Reuters.
РБК 20:35
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс вчера в 04:52
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02