Финансы
REGNUMГреф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей
Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов. Об этом сегодня, 10 сентября, заявил глава Сбербанка РФ Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 11:48, Вашингтон
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
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В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
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США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
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Общество
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Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Здоровье
Онкологи назвали самый распространенный вид рака среди молодежи
Вечерняя Москва вчера в 07:24
Происшествия
Братьев Ананьевых обвинили в растрате 102 млрд рублей
Экс-владельцы Промсвязьбанка братья Ананьевы обвиняются в растрате 102 млрд рублей.
BFM.ru 10:37
Гаджеты
Стала известна цена нового iPhone 11 от Apple
Накануне презентации в интернет утекла информация о новинках Apple, а также данные о ценах на iPhone 11 в различных конфигурациях памяти.
Кубань 24 09:11
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 06:50
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 05:55
Авто
На автосалоне дебютировал «заряженный» универсал Skoda Octavia RS
На мотор-шоу, которое стартовало во Франкфурте, показали «горячую» версию модели Skoda Octavia под названием Combi RS.
Тарантас Ньюс 06:44
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.
Наша версия вчера в 04:58
Здоровье
Врач рассказал о причине избыточного веса у детей
Врач-педиатр, ведущий научный сотрудник «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России Ольга Лукоянова рассказала, почему у детей до трёх лет появляется лишний вес.
Газета Кемерова 10:42
Технологии
Разработчик оборудования объяснил сбой в онлайн-голосовании в Москве
По данным компании, система онлайн-голосования не была настроена на использование резервного контура при отказе основного, хотя в распоряжении московского департамента информационных технологий (ДИТ) имелись нужные оборудование и ПО.
Ведомости 09:08
Технологии
Бывший гендиректор ТНТ назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу
Игорь Мишин назначен на пост вице-президента, курирующего развитие медиабизнеса МТС, говорится в сообщении компании.
Ведомости 10:26
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Армия и оружие
МИД Франции осудил ракетные пуски КНДР
Париж осуждает очередные ракетные пуски, осуществленные Северной Кореей, и призывает КНДР воздерживаться от провокаций, заявили во вторник в МИД Франции.
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В Роскачестве посоветовали не мыть курицу, яйца и грибы
В Роскачестве составили список продуктов, которые не рекомендуется мыть перед приготовлением.
RT на русском 03:00
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Кино
Участников фестиваля Arctic open научат снимать танец
Участников III Международного кинофестиваля Arctic open научат снимать танец и движение в кино.
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Политика
Поклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке.
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Происшествия
В иракском Кербеле 16 паломников погибли в давке
Не менее 16 человек погибли, 75 пострадали во вторник в результате давки, возникшей среди паломников в иракском городе Кербела, сообщило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 09:42