Финансы
REGNUMГреф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей
Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов. Об этом сегодня, 10 сентября, заявил глава Сбербанка РФ Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Общество
Климатологи прогнозируют аномально теплую осень в Москве
Начавшаяся осень в Москве в этом году может оказаться аномально теплой.
Росбалт 04:09
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
RT на русском 08:54
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Экономика
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.
Российская газета 06:10
Общество
Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике эволюционную теорию британского ученого Чарльза Дарвина.
Газета.Ru 07:12
Политика
Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ.
URA.Ru 06:32
Финансы
Отток капитала из России за восемь месяцев вырос в 1,3 раза
Чистый отток капитала из РФ в январе-августе 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 1,3 раза, до $26,1 млрд, по сравнению с $20,6 млрд оттока за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют материалы Банка России.
Интерфакс 09:20
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Здоровье
Новые очаги вируса африканской чумы свиней подтверждены в Приморье
"Подтвержден очаг вируса АЧС на территории Красноармейского района и новый очаг на территории Пограничного района", - сообщила во вторник пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Интерфакс - Россия вчера в 22:20
Общество
Под Москвой заложили военно-патриотический центр для молодежи
Со следующего года в Подмосковье откроется один из крупнейших в России центров военно-патриотического воспитания "Авангард".
Российская газета 05:35
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Сослуживец «агента ЦРУ» Смоленкова рассказал о его работе в посольстве
Бывший сотрудник администрации президента и российского посольства в США Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали «кадром ЦРУ», занимался исключительно закупками, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова его бывшего сослуживца.
Rambler News Service 07:50
Футбол
«Ливерпуль» начал переговоры с Милнером о новом контракте
Как сообщает Goal.com со ссылкой на The Athletic, руководство мерсисайдцев начало переговоры с представителями 33-летнего футболиста относительно нового контракта.
Чемпионат 06:02
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
News.ru 08:38
Политика
«Газпром» изучит вариант поставки газа в Китай через Монголию
В понедельник, 9 сентября, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину, что экспортные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» планируется начать с 1 декабря.
Ведомости вчера в 17:27
Политика
Госдума открывает осеннюю сессию
Сегодня, 10 сентября, состоится первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала Храм святой Екатерины на трех площадках
Всего показаны три видеоролика, по числу площадок на данный момент рассматриваемых под застройку.
ТагилСити.ру 04:39
Политика
Трамп заявил о срыве переговоров с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями радикального движения «Талибан»* «мертвы».
RT на русском вчера в 15:10
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Путин наградил Куклачёва орденом Почёта
RT на русском 04:03
Футбол
Вратарь сборной Кюрасао скончался перед матчем с командой Гаити
Вратарь сборной Кюрасао по футболу Жарзиньо Питер умер накануне матча Лиги наций КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) с командой Гаити.
РИА Новости 03:49
Единоборства
Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре
Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
Live24 07:37