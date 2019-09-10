Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов. Об этом сегодня, 10 сентября, заявил глава Сбербанка РФ Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Греф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей

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