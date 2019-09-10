Финансы
REGNUMГреф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей
Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов. Об этом сегодня, 10 сентября, заявил глава Сбербанка РФ Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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Греф назвал Сбербанк крупнейшим после нефтяных компаний налогоплательщиком в РФ
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Сбербанк планирует в 2020 году начать платить дивиденды в 50% чистой прибыли - Греф
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