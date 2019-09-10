Финансы

REGNUMREGNUMГреф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей

Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов. Об этом сегодня, 10 сентября, заявил глава Сбербанка РФ Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
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Сбербанк в 2019 году направит в бюджет России 502 млрд рублей в виде налогов и дивидендов

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Авиакомпании РФ в августе увеличили перевозки на 10%

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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