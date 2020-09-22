Греф анонсировал дальнейшее снижение ставок по ипотеке
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В ближайшем будущем в России вероятно дальнейшее снижение ключевой ставки Центрального банка, считает глава Сбербанка Герман Греф. Также ожидается дальнейшее снижение ставок по ипотеке в России.В источнике
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