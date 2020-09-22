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Греф анонсировал дальнейшее снижение ставок по ипотеке

В ближайшем будущем в России вероятно дальнейшее снижение ключевой ставки Центрального банка, считает глава Сбербанка Герман Греф. Также ожидается дальнейшее снижение ставок по ипотеке в России.В источнике
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РБК

Греф предупредил о скором завершении программы льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 05:56
Известия

Греф предрек скорое завершение программы льготной ипотеки

Известиявчера в 05:26
Lenta.ru

В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ruвчера в 05:42
ТАСС

Греф не исключил дальнейшего небольшого снижения ключевой ставки ЦБ

ТАССвчера в 05:51
Вести.Ru

Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

Вести.Ruвчера в 05:12
Московский Комсомолец

Россиян предупредили о возможном окончании льготной ипотеки

Московский Комсомолецвчера в 05:08
РИА Новости

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает Греф

РИА Новостивчера в 05:13

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным
Lenta.ruвчера в 12:57
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В Кирове начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса

Наш город вошёл в тройку экспериментальных научных площадок наряду с Санкт-Петербургом и Новосибирском Напомним, в федеральном научном центре имени М. П. Чумакова РАН разработана новая вакцина против COVID-19.
Московский Комсомолец Кироввчера в 10:57
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СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомостивчера в 03:36
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Международные страховщики отказались работать с судами для Nord Stream 2

В июне 2020 года сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на «Северном потоке-2».
РБК17:00