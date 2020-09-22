Международные страховщики отказались работать с судами для Nord Stream 2

В июне 2020 года сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на «Северном потоке-2».