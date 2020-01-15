Экономика

ИзвестияИзвестияГреф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
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Греф заявил, что ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году

МОСКВА, 15 января. / ТАСС/. Ставки по ипотеке в текущем году продолжат снижаться, ситуация с ипотечным кредитованием в РФ благоприятная, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС06:09

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