Экономика
ИзвестияГреф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
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МОСКВА, 15 января. / ТАСС/. Ставки по ипотеке в текущем году продолжат снижаться, ситуация с ипотечным кредитованием в РФ благоприятная, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.ТАСС06:09
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