Экономика

ИзвестияИзвестияГреф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Греф заявил, что ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году

МОСКВА, 15 января. / ТАСС/. Ставки по ипотеке в текущем году продолжат снижаться, ситуация с ипотечным кредитованием в РФ благоприятная, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС06:06

Подробнее о событии

Греф сообщил о возможном снижении ставок по ипотеке в России

Комсомольская правда07:40

Греф прогнозирует продолжение снижения ипотечных ставок

Коммерсантъ07:23

Греф предположил, когда по всей России будет ипотека под 2%

Life.ru05:54

Греф предсказал снижение ставок по ипотеке в 2020-м

Телеканал 360°06:08

Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Известия06:01

Греф пообещал снижение ставки по ипотеке после призыва Путина

Национальная служба новостей06:37

Греф считает, что не нужно ужесточать для банков выдачу ипотеки

РИА Недвижимость06:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 08:12, Ашберн
Общество

Путин пообещал увеличить материнский капитал

Lenta.ru 04:25
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Рамблер 06:30
Происшествия

Рассказавшего о цензуре в России оператора избили с криками «гнида пиндосовская»

Бывший телеоператор медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков заявил, что его избили двое неизвестных молодых людей после того, как он дал несколько интервью, в которых рассказал о политической цензуре в России.
Lenta.ru 07:46
Экономика

ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме

По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 12 января в 07:10
Экономика

Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина

Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
Известия 07:11
Космос

Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батарей МКС

Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир вышли в открытый космос, чтобы провести работы по замене аккумуляторов Международной космической станции (МКС).
Известия 07:36
Хоккей

Названы капитаны команд на Матч звезд КХЛ 2020 года

Sport24.ru 05:15
Общество

Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью

Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Газета.Ru вчера в 12:44
Происшествия

В Ленобласти неизвестный попытался усадить в машину 9-летнюю девочку

В Новой Ладоге полиция ищет неизвестного, напавшего возле школы на 9-летнюю девочку.
Российская газета 07:09
Общество

В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Известия вчера в 10:11
Космос

На Венере нашли молодые лавовые потоки

Ученые обнаружили на Венере признаки активного вулканизма — анализ данных, собранных европейским зондом «Венера-Экспресс», показал, что на поверхности планеты есть лавовые потоки, возраст которых не превышает нескольких лет.
N+1 11 января в 19:02
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер 01:08
Кино

Фонд кино требует вернуть субсидии на фильм Домогарова-младшего

Сборы от фильма, составившие 94 млн рублей, разочаровали чиновников, поэтому они решили вернуть бюджетные средства.
Евразия Daily 07:49
Авто

АвтоВАЗ озвучил стоимость обновленной Lada 4x4

Российский производитель автомобилей, компания АвтоВАЗ, огласила ценовую политику на модернизированную версию внедорожника Lada 4x4.
Наша версия 07:27
Энергетика

«Транснефть» исключает прекращение транзита нефти через Беларусь

Россия может перераспределить транзитные потоки нефти, которые идут в Европу через Беларусь, однако прекращение транзита исключено.
ГЛАС.RU 04:27
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Шоу-бизнес

Самая красивая женщина показала фигуру в прозрачном платье

Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, порадовала фанатов откровенными фотографиями.
7 новостей 05:17
Теннис

Участники Australian Open собрали пострадавшим от пожаров $3 млн

Теннисисты-участники предстоящего Открытого чемпионата Австралии провели благотворительный матч, по итогам которого собрали более 3,3 миллиона долларов США в помощь пострадавшим от лесных пожаров в стране, сообщается на сайте турнира.
Р-Спорт 07:37
Автоспорт

Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков

«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
Bookmaker-ratings.ru 05:00
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
ГЛАС.RU вчера в 13:44
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Автомобильный бренд Genesis, разрабатывающий премиальные машины, провёл презентацию инновационного кроссовера Genesis GV80, который станет первым в истории компании.
Car.ru 02:15
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Футбол

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам

Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз подряд вошел в топ-30 футбольных клубов Европы по доходам в исследовании аудиторской компании Deloitte.
Газета.Ru вчера в 13:33
Политика

США ввели санкции против беглого молдавского олигарха Плахотнюка

США объявили о введении санкций в отношении беглого молдавского олигарха, бывшего лидера Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка и его семьи.
REGNUM 13 января в 11:55
Происшествия

В «Москве-Сити» захватили заложника

Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Lenta.ru 06:54
Культура

Новый клип Егора Крида за сутки набрал полтора миллиона просмотров

"Даже если ваши глаза не голубого цвета - вы все равно сможете прочувствовать эту песню!" — говорится в описании к видео.
РИА Новости 03:37
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Вести.Ru 07:36
Политика

Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
Lenta.ru вчера в 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное