Экономика

ИзвестияИзвестияГреф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
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Греф заявил, что ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году

МОСКВА, 15 января. / ТАСС/. Ставки по ипотеке в текущем году продолжат снижаться, ситуация с ипотечным кредитованием в РФ благоприятная, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС06:06

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Греф предсказал снижение ставок по ипотеке в 2020-м

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Греф прогнозирует продолжение снижения ипотечных ставок

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Греф пообещал снижение ставки по ипотеке после призыва Путина

Национальная служба новостей06:37

Греф сообщил о возможном снижении ставок по ипотеке в России

Комсомольская правда07:40

Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Известия06:01

Греф предположил, когда по всей России будет ипотека под 2%

Life.ru05:54

Греф считает, что не нужно ужесточать для банков выдачу ипотеки

РИА Недвижимость06:36
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Политика

Путин предложил свои поправки в Конституцию

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Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
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Финансы

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Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения за первую декаду января упала до 5,927% годовых, сообщил Центробанк.
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Женщину задержали за одиночный пикет у стен Кремля

Женщина устроила одиночный пикет в Александровском саду во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает «ОВД-инфо».
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