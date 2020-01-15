Экономика

ИзвестияИзвестияГреф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
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Греф заявил, что ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году

МОСКВА, 15 января. / ТАСС/. Ставки по ипотеке в текущем году продолжат снижаться, ситуация с ипотечным кредитованием в РФ благоприятная, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС06:06

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Греф сообщил о возможном снижении ставок по ипотеке в России

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Греф прогнозирует продолжение снижения ипотечных ставок

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Греф предположил, когда по всей России будет ипотека под 2%

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Греф предсказал снижение ставок по ипотеке в 2020-м

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Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

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Греф пообещал снижение ставки по ипотеке после призыва Путина

Национальная служба новостей06:37

Греф считает, что не нужно ужесточать для банков выдачу ипотеки

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Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике

Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.
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В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

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Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать в стране проект «Доступный Интернет».
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Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

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NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

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РИА Новости 01:35
Общество

Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы

Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
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Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара»

Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакара-2020».
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Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
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Общество

Кудрин посчитал бессмысленной отмену НДФЛ для бедных

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин усомнился в эффективности отмены налога на доходы (НДФЛ) для россиян, получающих низкие зарплаты.
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Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
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В Нижнем Тагиле обвиняемый в убийстве мальчика может попасть под арест

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Общество

Путин начал послание Федеральному Собранию с вопросов демографии

«Сегодня в России почти 147 миллионов человек, но страна вступила в напряженный демографический период», — сказал президент.
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Экономика

Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и пособия на детей от трех до семи лет.
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Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
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Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов

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«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам

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Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

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Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

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Microsoft сегодня прекращает поддержку Windows 7

С 14 января Microsoft заканчивает бесплатную поддержку Windows 7. Эта операционная система вышла в 2009 году.
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На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

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«МЮ» отменил сбор в Катаре по соображениям безопасности

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Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
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В Саратовской области автобус с росгвардейцами попал в ДТП

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Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию

В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.
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Стали известны капитаны команд на Матч звезд КХЛ

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