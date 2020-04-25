Экономика
REGNUMГреф: банки потеряют 160 млрд рублей из-за «кредитных каникул»
Москва, 25 апреля 2020, 12:28 — REGNUM Убытки российских банков из-за введения «кредитных каникул» продолжительностью полгода составят 160 млрд рублей.
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Шоу-бизнес
Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Gazeta.SPb вчера в 20:15
Общество
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru 02:42
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Религия
РПЦ осудила прихожан, которые пошли на Пасху в храмы
Представитель Церкви также не стал осуждать полицейских, которые штрафовали прихожан за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 08:04
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Общество
Собчак удивил призыв Матвиенко забыть про заграничные поездки на год
Бывший кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак эмоционально отреагировала на призыв спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко к россиянам не планировать никаких поездок за границу на этот год из-за ситуации с коронавирусом.
Национальная служба новостей 08:40
Политика
Лавров рассказал о запрете «старших товарищей» просить помощи у России
Некоторые страны Европы и члены НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом из-за запрета от «старших товарищей».
Lenta.ru 09:22
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за истребителей Бельгии у границы
Российские истребители Су-27 были подняты в небо для сопровождения бельгийских самолетов возле границы.
Lenta.ru 05:36
Происшествия
В Бурятии задержали вице-спикера парламента
Вице-спикер парламента Бурятии Баир Жамбалов задержан по подозрению в смертельном наезде на 17-летнюю девушку.
ТАСС 08:54
Футбол
Акинфеев опережает Месси в рейтинге самых преданных футболистов
Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг самых преданных футболистов в десяти ведущих чемпионатах Европы.
RT на русском 09:33
Общество
Ограничения по самоизоляции сняли в трех регионах Поволжья
Власти трех регионов Поволжья смягчили режим самоизоляции, объявленный из-за угрозы коронавируса.
Интерфакс 09:48
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Политика
Лавров объяснил нападки некоторых стран на ВОЗ
Москва полагает, что нападки на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) обоснованы стремлением некоторых стран оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры для борьбы с коронавирусом, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Взгляд.ру 08:10
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
Ученый назвал способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарда Сергей Недоспасов рассказал о том, можно обмануть коронавирус методами генной инженерии.
АБН 08:57
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
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Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Редакция журнала Glamour лишила телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии.
News.ru 10:10
Культура
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 600
Общее количество лабораторно подтверждённых случаем COVID-19 в Ростовской области выросло до 584.
Big-Rostov.ru 06:24
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат обновление EMUI 10.1
Китайская компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые будут обновлены до EMUI 10.1.
Live24 06:23
Технологии
Обновление Windows удалило файлы пользователей
«Все файлы старше одной недели удаляются без уведомления или перемещаются в корзину», — поделился опытом один из пользователей Windows 10.
Evo-rus.com вчера в 07:51
Общество
В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять во дворах по очереди
Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
РИА Новости 09:41
Общество
Цифровые пропуска появятся еще в 21 регионе России
Платформа по выдаче цифровых пропусков, разработанная Минкомсвязи, будет запущена еще в 21 регионе России.
Афиша Daily 22 апреля в 14:15
Общество
В заражении военных на американском авианосце нашли аномалию
Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" оказалась аномальной с точки зрения статистики, пишет Popular Mechanics.
РИА Новости 06:39
Происшествия
В Брянской области еще двое человек скончались от коронавируса
От опасной инфекции скончались еще два человека: женщина 68 лет и мужчина 51 год.
Маяк (Новозыбков) 03:57