Экономика

REGNUMREGNUMГреф: банки потеряют 160 млрд рублей из-за «кредитных каникул»

Москва, 25 апреля 2020, 12:28 — REGNUM Убытки российских банков из-за введения «кредитных каникул» продолжительностью полгода составят 160 млрд рублей.
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