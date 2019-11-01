Экономика
Телеканал 360°Сбербанк снизил базовую ставку по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%, в этом можно увидеть хорошие перспективы. Об этом рассказал глава кредитной организации Герман Греф во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Его процитировало РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад с древесиной на площади 1,7 тыс. кв. м
По данным подмосковного главка, возгорание локализовали на площади 1,7 тыс. кв. м. В его тушении участвуют 56 пожарных и 15 единиц техники.
Шоу-бизнес
Раскрыты гонорары российских звёзд на новогодних корпоративах
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Происшествия
Голунов пришел в суд в бронежилете
Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.
Политика
Путин допустил усиление наказания за врачебные ошибки
Президент России Владимир Путин не исключил, что следует сделать строже наказание за ошибки медиков, влияющие на установление инвалидности.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин заявил, что корвет "Гремящий" будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", передает ТАСС.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Политика
Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
Здоровье
Губернатор Томенко обсудил с президентом состояние здравоохранения
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 31 октября принял участие в заседании Госсовета на тему развития здравоохранения, которое провел президент страны Владимир Путин.
Политика
Ликвидация аль-Багдади подняла цены на собак породы малинуа в США
Цены на собак породы малинуа, одна из которых участвовала в операции по уничтожению главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, резко выросли в Соединенных Штатах после ликвидации «террориста номер один».
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Гаджеты
Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны
Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
Общество
Прокуратура попросила взять с Серебренникова подписку о невыезде
Экономика
На Украине подсчитали потери от сокращения транзита российского газа
На Украине оценили прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа.
Авто
В Россию приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама
Вьетнамские автомобили VinFast, построенные на базе старых моделей BMW, могут появиться в России.
Хоккей
Ткачук забросил необычную шайбу клюшкой между ног в матче НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук забросил необычную шайбу в овертайме матча против «Нэшвилл Предаторз» (6:5 ОТ).
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Общество
Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября
С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.
Здоровье
В России отозвали провоцирующий рак препарат от изжоги
В России из обращения отзывают препарат сербского производства от язвенной болезни желудка «Ранитидин».
Происшествия
Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.