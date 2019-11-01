Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Сбербанк снизил базовую ставку по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%, в этом можно увидеть хорошие перспективы. Об этом рассказал глава кредитной организации Герман Греф во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Его процитировало РИА «Новости».
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Российская газетавчера в 09:02

Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

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Газпромбанк снизил ставки по ипотеке

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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

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Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

ТАССвчера в 08:49

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 08:33
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Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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Губернатор Томенко обсудил с президентом состояние здравоохранения

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На Украине подсчитали потери от сокращения транзита российского газа

На Украине оценили прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа.
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Авто

В Россию приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама

Вьетнамские автомобили VinFast, построенные на базе старых моделей BMW, могут появиться в России.
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Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября

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Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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