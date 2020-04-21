Сбербанк просчитал три возможных сценария развития ситуации в текущих условиях пандемии, рассказал предправления банка Герман Греф в интервью председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Греф: целому ряду банков к концу года может понадобиться помощь

Общество В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ "ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении. 70

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Общество Трое россиян находятся на захваченном пиратами судне у берегов Бенина "Трое граждан России находятся на борту контейнеровоза Tommi Ritscher, захваченного в воскресенье пиратами", — сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в Бенине и Того. 6

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Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 1,5K

Общество Глава комздрава Петербурга госпитализирован: возможен коронавирус Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 17:40 — REGNUM Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец оказался в больнице в качестве пациента. 2

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Энергетика Саудовская Аравия примет дополнительные меры по урегулированию рынка Саудовская Аравия готова сделать дополнительные шаги, чтобы урегулировать нефтяные цены вместе с другими странами-членами ОПЕК+, пишет Саудовское агентство новостей со ссылкой на правительство. 3

Общество Власти Коми из-за коронавируса ограничили въезд в четыре города Сыктывкар, 21 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Врио главы Коми Владимир Уйба принял решение о вводе ограничений при въезде в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту.

Гаджеты Представлен смартфон Oppo A12 с большим аккумулятором Компания Oppo представила свой новейший смартфон начального уровня, который получил название Oppo A12.

Космос Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона» 10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее. 4

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Общество В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV". 1,5K