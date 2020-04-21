Экономика

ВедомостиВедомостиГреф: целому ряду банков к концу года может понадобиться помощь

Сбербанк просчитал три возможных сценария развития ситуации в текущих условиях пандемии, рассказал предправления банка Герман Греф в интервью председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.
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Герман Греф: российским банкам ничего не угрожает, кризис из-за коронавируса — не банковский

Реальное время08:11

Греф: некоторым банкам к концу года может потребоваться помощь

Вести.Ru09:28

Греф заявил, что ряду российских банков может потребоваться помощь властей

ТАСС08:45

Греф: целому ряду банков к концу года может понадобиться помощь

Ведомости10:38

Глава Сбербанка не считает нынешний кризис банковским

Банки.ру08:00

Греф: Целому ряду банков РФ к концу года может потребоваться помощь, но не Сбербанку

Финмаркет07:52

Греф спрогнозировал затяжной кризис из-за коронавируса

Компания07:40
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Экономика

Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
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Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
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Общество

Трое россиян находятся на захваченном пиратами судне у берегов Бенина

"Трое граждан России находятся на борту контейнеровоза Tommi Ritscher, захваченного в воскресенье пиратами", — сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в Бенине и Того.
Pravda.Ru 06:32
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
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Экономика

Греф допустил долгий кризис в России из-за коронавируса

Быстрого "отскока" российской экономики после вызванного распространением коронавируса кризиса может не быть, в результате чего кризис будет долгим, предположил глава Сбербанка Герман Греф.
ПРАЙМ 10:28
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
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Политика

Президент Грузии продлила режим ЧП из-за коронавируса до 22 мая

Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала приказ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 22 мая 2020 года в рамках мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 10:37
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Путешествия

В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса

В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ вчера в 13:01
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Здоровье

Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
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Общество

Власти Республики Алтай изолировали Турочакский район

Sibnovosti.ru 04:49
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Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
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Общество

Глава комздрава Петербурга госпитализирован: возможен коронавирус

Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 17:40 — REGNUM Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец оказался в больнице в качестве пациента.
REGNUM 10:40
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Общество

ВОЗ склоняется к версии животного происхождения коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, предположительно, имеет животное происхождение, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Чаиб.
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Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
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Энергетика

Саудовская Аравия примет дополнительные меры по урегулированию рынка

Саудовская Аравия готова сделать дополнительные шаги, чтобы урегулировать нефтяные цены вместе с другими странами-членами ОПЕК+, пишет Саудовское агентство новостей со ссылкой на правительство.
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Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
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Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа

Вечерняя Москва вчера в 22:20
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Общество

Власти Коми из-за коронавируса ограничили въезд в четыре города

Сыктывкар, 21 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Врио главы Коми Владимир Уйба принял решение о вводе ограничений при въезде в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту.
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Представлен смартфон Oppo A12 с большим аккумулятором

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Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом

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В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
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