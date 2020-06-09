Экономика
REGNUMГреф дал оптимистичную оценку восстановлению экономики России
Москва, 9 июня 2020, 15:40 — REGNUM Российская экономика восстановится быстрее после эпидемии коронавируса, чем экономики стран Европы и США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июня заявил президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на встрече с президентом России.
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Греф: российская экономика справится с восстановлением после COVID-19 лучше европейской
ТК Звездавчера в 08:48
Греф: Россия справится с восстановлением после коронавируса лучше Европы или США
Вести.Ruвчера в 08:59
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Происшествия
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Прокуратура Москвы взяла на контроль работу должностных лиц, ответственных за выполнение актёром Михаилом Ефремовым требований домашнего ареста.
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Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
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Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
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Общество
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RT на русском 02:11
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Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
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Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
Гаджеты
Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы
Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности.
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«Рубин» объявил о подписании контракта с Меркуловым
Футбольный защитник Михаил Меркулов, накануне покинувший "Урал" из Екатеринбурга, продолжит свою карьеру в "Рубине".
Вести.Ru вчера в 10:10
Происшествия
В Сургуте полицейские жестко задержали отдыхавших в парке девушек
В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу организовали проверку по факту жесткого задержания девушек в Сургуте, которые отдыхали в парке «За Саймой».
Discover24 02:52
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду
Во многих российских регионах установилась жаркая погода.
МИР 24 вчера в 08:32
Общество
В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу
"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
Pravda.Ru вчера в 13:48
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме.
Страна Советов on-line вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru вчера в 04:09
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Газета.Ru вчера в 20:03
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Общество
Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста
Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.
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Общество
В Хьюстоне похоронили Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейского
Власти Хьюстона официально объявили 9 июня Днем Джорджа Флойда. Он погиб в Миннеаполисе после неоправданно жестокого задержания.
Петербургский дневник 01:42
Происшествия
В ульяновском СИЗО заключенные устроили бунт
В Ульяновской области подследственные, содержащиеся под стражей в следственном изоляторе № 1, устроили бунт.
Российская газета 02:07
Политика
Meduza: Собянин снял коронавирусные ограничения в Москве после разговора с Путиным из-за «обнуления»
Неожиданное решение мэра Москвы Сергея Собянина с 9 июня отменить коронавирусный пропускной режим в столице и разрешить жителям прогулки связано с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию и «обнулению» президентских сроков Владимира Путина.
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Политика
Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»
Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе
Развод известной певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым каждый день обрастает новыми слухами.
Bimru.ru 08 июня в 04:05
Экономика
В России появятся две новые льготы для пенсионеров
Новые льготы станут доступны для пенсионеров в ближайшее время.
iReactor вчера в 03:07
Путешествия
Стоимость отдыха в России может подорожать на 30%
Из-за пандемии коронавируса и перекрытия границ стоимость отдыха на курортах России повысится на 30%.
Газета.Ru вчера в 02:51