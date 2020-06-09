Москва, 9 июня 2020, 15:40 — REGNUM Российская экономика восстановится быстрее после эпидемии коронавируса, чем экономики стран Европы и США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июня заявил президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на встрече с президентом России.

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