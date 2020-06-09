Экономика
Суть событийГреф дал прогноз по снижению ВВП в этом году
Прогноз Сбербанка по уровню снижения ВВП более оптимистичен, чем прогнозы ЦБ и правительства, заявил Герман Греф на совещании с главой государства. Причём, по его мнению, российская экономика справится с кризисом лучше, чем европейская или американская.
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Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Lenta.ru вчера в 19:12
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Общество
Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге в большом интервью
Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал об актуальном плане того, как и когда будут смягчать и снимать ограничений, которые действуют в городе из-за коронавируса.
Neva.Today 14:10
Кино
Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM 08:07
Общество
В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу
"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
Pravda.Ru 13:48
Гаджеты
Бюджетный смартфон Oppo A52 вышел в России
Компания Oppo анонсировала в России самый доступный смартфон из A-серии – Oppo A52.
Piter.tv 06:47
Политика
Дело МН17: Следствие не смогло подтвердить запуск ракеты из Снежного
Следствие по крушению малазийского Boeing MH17 в 2014 году не обладает конкретными данными, указывающими на то, что ракета "земля-воздух" была запущена по лайнеру из района Снежного или Зарощенского.
Военное обозрение 11:03
Наука
Учеными вычислена точная дата постройки тувинской крепости Пор-Бажын
Ученые смогли выяснить точную дату постройки исторического здания в Туве. Как сообщает ToDay News Ufa, началось строительство в 777 году.
ToDay News Ufa 12:25
Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru 10:28
Происшествия
После аварии в Норильске топливо попало в озеро
После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
Ведомости 04:20
Происшествия
Охлобыстин высказался о ДТП с участием его друга Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Деловое.ТВ 06:12
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений
Вы сможете распознавать как полученные, так и отправленные голосовые сообщения продолжительностью до 30 секунд.
Evo-rus.com 13:26
Кино
Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»
Evo-rus.com вчера в 11:37
Общество
Ветерану ВОВ стало плохо после оскорблений Навального
ПолитРоссия 12:45
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
Футбол
«Ман Сити» просит у «Баварии» 70 млн евро за трансфер Сане
«Бавария», которая заинтересована в трансфере вингера Лероя Сане, предложила «Манчестер Сити» 40 млн евро за переход игрока.
Metaratings 14:15
Футбол
Ройсу может потребоваться операция из-за разрыва сухожилий
Полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу, возможно, понадобится операция на приводящей мышце бедра.
Бомбардир.ру 14:36
Политика
Песков оценил снятие ограничений в Москве
В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
Происшествия
Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС
Российская газета 09:22
Общество
Град в Петербурге повредил три автомобиля
Выпавший в южных районах Санкт-Петербурга град повредил три автомобиля, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МЧС России по городу Андрей Литовка.
РБК 15:02
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Армия и оружие
За сутки в России после коронавируса выздоровели 46 военных
RT на русском вчера в 18:16
Общество
Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках
Конституционный суд предписал проводить митинги только в специально отведенных для этого местах — в гайд-парках.
Новая газета 14:11
Экономика
Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54