Экономика

Суть событийСуть событийГреф дал прогноз по снижению ВВП в этом году

Прогноз Сбербанка по уровню снижения ВВП более оптимистичен, чем прогнозы ЦБ и правительства, заявил Герман Греф на совещании с главой государства. Причём, по его мнению, российская экономика справится с кризисом лучше, чем европейская или американская.
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Сбербанк прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

REGNUM12:58

Греф обнадежил Путина отрицательным ростом ВВП: Лучше США

Национальная служба новостей08:29

Сбербанк ожидает снижения ВВП РФ в 2020 году на 4,2–4,5%

News.ru09:01

Греф: российская экономика справится с восстановлением после COVID-19 лучше европейской

ТК Звезда08:48

Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

ТАСС08:40

Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2–4,5%

Коммерсантъ09:38

Греф: Россия справится с восстановлением после коронавируса лучше Европы или США

Вести.Ru08:59
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 15:11, Ашберн
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Lenta.ru вчера в 19:12
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Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс 14:38
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
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Общество

Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге в большом интервью

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал об актуальном плане того, как и когда будут смягчать и снимать ограничений, которые действуют в городе из-за коронавируса.
Neva.Today 14:10
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Кино

Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети

Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM 08:07
Общество

В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу

"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
Pravda.Ru 13:48
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Гаджеты

Бюджетный смартфон Oppo A52 вышел в России

Компания Oppo анонсировала в России самый доступный смартфон из A-серии – Oppo A52.
Piter.tv 06:47
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Политика

Дело МН17: Следствие не смогло подтвердить запуск ракеты из Снежного

Следствие по крушению малазийского Boeing MH17 в 2014 году не обладает конкретными данными, указывающими на то, что ракета "земля-воздух" была запущена по лайнеру из района Снежного или Зарощенского.
Военное обозрение 11:03
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Наука

Учеными вычислена точная дата постройки тувинской крепости Пор-Бажын

Ученые смогли выяснить точную дату постройки исторического здания в Туве. Как сообщает ToDay News Ufa, началось строительство в 777 году.
ToDay News Ufa 12:25
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым

Газета.Ru 14:42
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Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

АБН вчера в 13:47
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Игры

Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
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Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru 10:28
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Происшествия

После аварии в Норильске топливо попало в озеро

После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
Ведомости 04:20
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Происшествия

Охлобыстин высказался о ДТП с участием его друга Ефремова

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Деловое.ТВ 06:12
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Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений

Вы сможете распознавать как полученные, так и отправленные голосовые сообщения продолжительностью до 30 секунд.
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Кино

Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»

Evo-rus.com вчера в 11:37
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Общество

Ветерану ВОВ стало плохо после оскорблений Навального

ПолитРоссия 12:45
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Происшествия

Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
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Футбол

«Ман Сити» просит у «Баварии» 70 млн евро за трансфер Сане

«Бавария», которая заинтересована в трансфере вингера Лероя Сане, предложила «Манчестер Сити» 40 млн евро за переход игрока.
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Футбол

Ройсу может потребоваться операция из-за разрыва сухожилий

Полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу, возможно, понадобится операция на приводящей мышце бедра.
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Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
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Моргенштерн побил рекорд Гуфа и Тимати по числу дизлайков на YouTube

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Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС

Российская газета 09:22
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Град в Петербурге повредил три автомобиля

Выпавший в южных районах Санкт-Петербурга град повредил три автомобиля, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МЧС России по городу Андрей Литовка.
РБК 15:02
Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
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Армия и оружие

За сутки в России после коронавируса выздоровели 46 военных

RT на русском вчера в 18:16
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Общество

Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках

Конституционный суд предписал проводить митинги только в специально отведенных для этого местах — в гайд-парках.
Новая газета 14:11
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Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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