Прогноз Сбербанка по уровню снижения ВВП более оптимистичен, чем прогнозы ЦБ и правительства, заявил Герман Греф на совещании с главой государства. Причём, по его мнению, российская экономика справится с кризисом лучше, чем европейская или американская.

Греф дал прогноз по снижению ВВП в этом году

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