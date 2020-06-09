Экономика
Суть событийГреф дал прогноз по снижению ВВП в этом году
Прогноз Сбербанка по уровню снижения ВВП более оптимистичен, чем прогнозы ЦБ и правительства, заявил Герман Греф на совещании с главой государства. Причём, по его мнению, российская экономика справится с кризисом лучше, чем европейская или американская.
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Политика
Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу
Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Энергетика
В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ
В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
RT на русском 12:01
Футбол
РФС утвердил даты начала и завершения следующего сезона
Официальный сайт РФС опубликовал решение исполкома Российского футбольного союза по поводу дат следующего сезона.
Советский спорт 12:06
Футбол
Месси покинул топ-10 самых дорогих игроков ведущих лиг Европы
CIES в понедельник опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы.
РИА Новости вчера в 09:19
Экономика
Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже
Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 08:22
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Происшествия
Михаил Ефремов официально задержан
Актера Михаила Ефремова официально задержали по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Об этом сообщили в МВД столицы.
Комсомольская правда 11:41
Здоровье
Врач рассказала, кому может быть вредно есть мороженое
Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина развеяла мифы о вреде мороженого и рассказала, кому все же не стоит злоупотреблять холодным лакомством, передает радио Sputnik.
Аргументы и Факты вчера в 21:13
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Игры
В игре The Last of Us Part II появится фоторежим
В новой версии The Last of Us Part II появятся фоторежим и галерея с концепт-артами и моделями персонажей.
NewInform 06:06
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера
Жена Ефремова Софья Кругликова рассказала, что у мужа был сложный период.
Политическая Экспертиза 08:42
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
Коммерсантъ вчера в 09:06
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Политика
Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова
Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
Общество
В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня
Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
Экономика
Минпромторг предлагает запретить госзакупки масок за рубежом
Минпромторг предлагает запретить госзакупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны страны.
Комсомольская правда 08:42
Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова
RT на русском 09:55
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
Политика
Меркель и Путин провели телефонные переговоры
Известия 10:59
Гаджеты
Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12
Пользователи смартфонов Xiaomi и Redmi заявили, что в прошивке MIUI 12 замечены приложения, которые ведут себя крайне странно.
Профиль 01:51
Политика
Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.
News.ru 10:15
Общество
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 15:22
Экономика
Россияне сокращают ЖКХ-расходы третий месяц подряд
Россияне снизили расходы на жилищно-коммунальные услуги в мае третий месяц подряд — средний чек оплаты снизился на 2% по сравнению с апрелем, следует из исследования банка "ФК Открытие".
Вести.Ru 03:26