Экономика
РБКГреф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ
Новые условия для Сбербанка Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:10, Вашингтон
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Политика
Глава ДНР требует ввести санкции против Киева из-за минских соглашений
Лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин отреагировал на сообщение о том, что Киев не хочет представлять Донбассу особый статус и объявлять амнистию участникам конфликта, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:47
Музыка
Чиновница пожаловалась в полицию на Шнурова за мат на концерте
Чиновница управления Министерства культуры России по Южному федеральному округу после концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону написала на лидера коллектива Сергея Шнурова заявление в полицию.
Известия 04:17
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Согласно документу, программа будет включат в себя частичную интеграцию экономики, переход на единый Налоговый и Гражданский кодексы, создание единого регулятора энергетического рынка, а также объединение таможенной политики.
Газета.Ru 03:52
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница уволилась
Интерфакс 04:42
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Наука
Ученые выяснили, в каком случае опасно есть яйца на завтрак
Ученые из Техасского университета провели два исследования, в ходе которых хотели выяснить, действительно ли яйца губительно влияют на сердечно-сосудистую систему и увеличивают риск развития диабета.
РЕН ТВ 01:07
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Культура
Петра Мамонова выписали из больницы после операции на сердце
Советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, перенесшего после инфаркта еще одну операцию, выписали из больницы.
Российская газета 04:00
Общество
Повышенный уровень погодной опасности действует в Москве
Синоптики объявили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр РФ.
Москва 24 02:41
Армия и оружие
Хуситы угрожают новым ударом по Саудовской Аравии
Новостной фронт 04:58
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Шоу-бизнес
Стала известна стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике
Стоимость лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявили последнюю стадию рака головного мозга, в частной московской клинике оценили в сумму по меньшей мере 20 тыс. евро.
Росбалт 03:42
Происшествия
В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.
ТАСС 03:03
Общество
Comedy Club высмеяли российские выпуски новостей
По сюжету миниатюры ведущая новостей ведёт прямое включение из зоны лесных пожаров в Сибири.
ИнфоСМИ 02:51
Авто
Обновлённая Lada 4x4 может появиться в продаже в 2020 году
Ожидается, что рестайлинговая версия культового внедорожника появится на рынке уже в январе 2020 года.
Тарантас Ньюс вчера в 09:53
Общество
Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ
Магаданская область и Камчатский край стали регионами с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги.
RT на русском 00:55
Энергетика
Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи
Мировые цены на нефть на момент открытия торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco.
РБК вчера в 19:46
Транспорт
Радаев остался недоволен низкими темпами работ на проспекте Кирова
Сегодня глава Саратовской области Валерий Радаев посетил с проверкой проспект Кирова и выразил свое недовольство темпами работ по его реконструкции.
Четвертая Власть 04:34
Экономика
Названы крупнейшие частные компании России
«Лукойл» в седьмой раз подряд оказался крупнейшей российской частной компанией.
Lenta.ru 03:16
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Кино
Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»
Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor вчера в 10:04
Кино
Победителем кинофестиваля в Торонто стал «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити
Афиша Daily вчера в 18:20