Экономика

РБКРБКГреф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ

Новые условия для Сбербанка Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
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Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ

РБК01:00

Глава Сбербанка добился от Путина поддержки для Антипинского НПЗ

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РБК узнал об исполнении просьбы Грефа к Путину по Антипинскому НПЗ

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