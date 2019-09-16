Экономика

РБКРБКГреф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
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с чего всё началось

Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ

Новые условия для Сбербанка Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
РБК01:00

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Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ

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РБК: просьба Грефа к Путину о лицензии на добычу нефти Антипинского НПЗ будет исполнена

Коммерсантъ06:15

Глава Сбербанка добился от Путина поддержки для Антипинского НПЗ

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Греф добился поддержки Антипинского НПЗ о которой просил Путина

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ФедералПресс03:51

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Автоматически обработано 6997 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
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