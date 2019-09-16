Экономика
РБКГреф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ
Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Новые условия для Сбербанка Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 09:28, Вашингтон
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Газета.Ru 07:55
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Армия и оружие
Церемония открытия учений «Центр-2019» состоялась в Оренбуржье
15 сентября в церемонии открытия финального этапа учений кроме заместителя министра обороны РФ Юнус-бека Евкурова и командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Лапина, участвовали военачальники Индии, Казахстана, Киргизии, Китая Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.
РИА Оренбуржье вчера в 09:30
Происшествия
Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве
Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.
Известия 08:33
Кино
Актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от рака
Американский актер, известный по роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», Брайан Терк умер на 50-м году жизни, пишет The Sun в понедельник, 16 сентября.
Известия 06:58
Происшествия
Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве
Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Футбол
Хески считает, что Лэмпарду и Джеррарду проще получить работу из-за цвета кожи
Бывший нападающий сборной Англии Эмил Хески считает, что цвет кожи влияет на трудоустройство тренеров.
Спорт-Экспресс 08:11
Политика
В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Футбол
СМИ узнали о попытке тренера «Спартака» Кононова уйти в отставку
Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов подавал заявление об отставке со своего поста.
Московский Комсомолец 09:08
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Политика
В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих
Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
Московский Комсомолец 06:57
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Экономика
«Татнефть» направит на дивиденды за полугодие 93 млрд рублей
В общей сложности "Татнефть" направила на дивиденды 70,414 млрд рублей, что составляло почти 75% от прибыли компании по РСБУ за первое полугодие 2018 года (93,898 млрд рублей).
Интерфакс 07:24
Здоровье
«Рак мозга может развиться за два месяца». Уральский нейрохирург — о болезни Анастасии Заворотнюк
Вся страна обсуждает тяжелую болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк.
Екатеринбург Онлайн 08:05
Футбол
Кокорин и Мамаев выйдут на свободу утром 17 сентября
Нева Спорт 08:44
Шоу-бизнес
Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон уверена, что ее мама беременна
На днях во время переменки принцесса по секрету рассказала своим подружкам, что ее мама беременна.
Телепрограмма 06:20
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Футбол
Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Спорт-Экспресс 03:45
Общество
Названы регионы с самыми высокими ценами на услуги ЖКХ
Магаданская область и Камчатский край стали регионами-лидерами по ценам на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:02
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Национальная служба новостей 05:33
Политика
Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России «стыдобищей»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал постыдным мониторинг по соблюдению прав нескольких полов в России, инициированный Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости 07:25
Киберспорт
В ближайшее время RAMZEs может перейти в Evil Geniuses
CyberSport.ru 06:48
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Политика
Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.
ТАСС 04:31
Происшествия
Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске
В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.
Вести.Ru 03:32
Происшествия
Уволился следователь по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Адвокаты троих бывших полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщили об увольнении следователя по данному делу.
Московский Комсомолец 06:40
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49