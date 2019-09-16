Экономика

РБКРБКГреф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
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Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ

Новые условия для Сбербанка Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
РБК01:00

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Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ

РБК01:00

РБК: просьба Грефа к Путину о лицензии на добычу нефти Антипинского НПЗ будет исполнена

Коммерсантъ06:15

Глава Сбербанка добился от Путина поддержки для Антипинского НПЗ

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РБК узнал об исполнении просьбы Грефа к Путину по Антипинскому НПЗ

Ведомости03:36

Греф добился поддержки Антипинского НПЗ о которой просил Путина

Накануне.Ru03:52

Путин по просьбе главы Сбербанка поддержал Антипинский завод

ФедералПресс03:51

Греф добился от Путина поддержки Антипинского НПЗ

Уралинформбюро05:41
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По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
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В общей сложности "Татнефть" направила на дивиденды 70,414 млрд рублей, что составляло почти 75% от прибыли компании по РСБУ за первое полугодие 2018 года (93,898 млрд рублей).
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал постыдным мониторинг по соблюдению прав нескольких полов в России, инициированный Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).
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