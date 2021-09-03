Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил о невозможности разрыва отношений с Россией

Как отметил министр, невозможность отказа от отношений с России продемонстрировал саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в июне этого года и визит в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель на прошлой неделе.