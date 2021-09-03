РИА НовостиГреф: доходы россиян к 2035 году упадут на 14 процентов без ESG-трансформацииСбербанк прогнозирует падение доходов населения в России на 14 процентов к 2035 году, если не произойдет ESG-трансформации, заявил глава банка Герман Греф.РИА НовостиПо слова Грефа, согласно подсчетам Сбербанка, чтобы достичь к 2050 году мировой углеродной нейтральности, две трети мировой энергии должны будут добываться из возобновляемых источников.ТАССЭнергетический экспорт может упасть на 179 млрд долларов к 2035 году.Lenta.ruК 2035 году бюджет потеряет 5 трлн нефтегазовых доходов, а ВВП России - 7,7%. До 14% составят потери реальных доходов населения.ForbesЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВПрофильРоссийская газетаГазета.RuПодробнее о событииГреф предсказал падение доходов россиян на 14% к 2035 годуРБК22:14Греф спрогнозировал серьезное падение доходов россиян к 2035 годуURA.Ru21:59Греф назвал риски энергоперехода для экономики РоссииForbes21:37Греф назвал, какой ценой миру и России дастся энергопереход к 2050 годуТАСС21:24Глава Сбера Греф заявил о падении доходов населения в России на 14% к 2035 г без ESG-трансформацииПРАЙМ21:19Греф: доходы россиян к 2035 году упадут на 14 процентов без ESG-трансформацииРИА Новости21:19Сбер оценил ущерб ВВП России от энерготрансформацииГазета.Ru20:58Показать ещёОценить2Поделиться