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Греф: доходы россиян к 2035 году упадут на 14 процентов без ESG-трансформации

Сбербанк прогнозирует падение доходов населения в России на 14 процентов к 2035 году, если не произойдет ESG-трансформации, заявил глава банка Герман Греф.
РИА Новости
По слова Грефа, согласно подсчетам Сбербанка, чтобы достичь к 2050 году мировой углеродной нейтральности, две трети мировой энергии должны будут добываться из возобновляемых источников.
ТАСС
Энергетический экспорт может упасть на 179 млрд долларов к 2035 году.
Lenta.ru
К 2035 году бюджет потеряет 5 трлн нефтегазовых доходов, а ВВП России - 7,7%. До 14% составят потери реальных доходов населения.
Forbes

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