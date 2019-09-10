Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГреф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
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с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф доложил президенту Владимиру Путину, что в ближайшее время банк решит вопрос о реструктуризации кредитов жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, говорится
 в сообщении на сайте Кремля.
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