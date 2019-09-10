с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Общество В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.

Происшествия В Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой Четверо первоклассников школы №24 в Междуреченске Кемеровской области получили ожоги, опрокинув термопот с кипятком.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Финансы ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.

Экономика Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Экономика Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.

Общество Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике эволюционную теорию британского ученого Чарльза Дарвина.

Политика «Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

Общество Мэрия Екатеринбурга показала Храм святой Екатерины на трех площадках Всего показаны три видеоролика, по числу площадок на данный момент рассматриваемых под застройку.

Общество Основатель Alibaba Джек Ма покинул пост главы компании Основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров китайской компании, передаёт Bloomberg.

Общество Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.

Здоровье Ежедневное использование дезодоранта наносит вред здоровью Российские ученые провели исследования, в ходе которых установили, что частое использование дезодоранта приводит к эволюции вредных бактерий и увеличению потоотделения.

Экономика Роснедра видят большие перспективы в транзитных водах Глава Роснедр подчеркнул, что законопроект о расширении доступа к этим зонам для проведения геологоразведочных работ уже находится в Госдуме.

Гаджеты Сегодня Apple представит новые модели смартфона iPhone Американская компания Apple проведет сегодня официальную презентацию, на которой будут представлены новые модели iPhone.

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Общество Женщины начнут управлять поездами метро в Москве в 2021 году Женщины смогут работать машинистами в московском метро с января 2021 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

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Происшествия Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.