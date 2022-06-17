РИА НовостиГреф: экспорт из-за чрезмерного укрепления рубля становится ядом для российской экономикиЭкспорт в текущих условиях становится ядом для российской экономики, приводя к чрезмерному укреплению рубля и уничтожению производства внутри страны, а импорт превращается в главное лекарство, заявил глава Сбербанка Герман Греф.РИА НовостиЮбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.РИА НовостиРИА Новости выступает информационным партнером форума.РИА НовостиВ Кремле признали, что Россия находится в «неудобном положении», и теперь стране необходимо в сжатые сроки компенсировать дефицит в 40–45% импорта.КоммерсантъЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваОбщественная служба новостейПодробнее о событииГреф назвал экспорт ядом для российской экономикиВечерняя Москва03:29Греф: экспорт из-за чрезмерного укрепления рубля становится ядом для российской экономикиРИА Новости03:16Греф назвал, что является «ядом» для экономики в нынешних условияхОбщественная служба новостей03:07Глава Сбербанка назвал ядом экспорт для РФ в текущих условияхМосква 2403:01Греф: компаниям стоит воспользоваться сильным курсом рубля к доллару и закупать импортПРАЙМ02:58Греф назвал экспорт в текущих условиях ядом для экономики РФ, а импорт - лекарствомТАСС02:53Показать ещёОценить11Поделиться