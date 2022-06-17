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Греф: если ничего не делать, возврат экономики России к уровню 2021 года займет десять лет

Несмотря на то что российская экономика продемонстрировала «необыкновенную гибкость», если не принимать никакие меры, ей будет сложно справиться с санкциями, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями.
РИА Новости
«Никто не предполагал, что подобными темпами станет происходить перестройка и подстройка под нынешнюю ситуацию», − заключил Герман Греф.
Актуальные Новости
Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%.
РИА Новости

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Греф: без реформ экономика России вернется к уровню 2021 года через десять лет
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Греф: Возврат к ВВП на уровне 2021 года может занять 10 лет
Фонтанка.Ру01:20
Герман Греф заявил о 10 годах для возвращения экономики РФ к уровню 2021 года без реформ
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Греф: экономика России без реформ вернется на уровень 2021 года только через десять лет
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Греф рассказал, сколько времени займет возврат российской экономики к уровню 2021 года
ТАСС01:40
Греф: российская экономика без реформ вернется на уровень 2021 года через десять лет
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Греф: если ничего не делать, возврат экономики России к уровню 2021 года займет десять лет
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