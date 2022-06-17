КоммерсантъГреф: если ничего не делать, возврат экономики России к уровню 2021 года займет десять летНесмотря на то что российская экономика продемонстрировала «необыкновенную гибкость», если не принимать никакие меры, ей будет сложно справиться с санкциями, заявил глава Сбербанка Герман Греф.КоммерсантъРоссийская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями.РИА Новости«Никто не предполагал, что подобными темпами станет происходить перестройка и подстройка под нынешнюю ситуацию», − заключил Герман Греф.Актуальные НовостиНаиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuThe Moscow PostiXBT.comАпралREGNUMЭкономика сегодняPravda.RuКомсомольская правдаИзвестияРосбалтВечерняя МоскваФАНDaily StormТелеканал 360°RT на русскомПодробнее о событииГреф: без реформ экономика России вернется к уровню 2021 года через десять летВедомости02:31Греф: Возврат к ВВП на уровне 2021 года может занять 10 летФонтанка.Ру01:20Герман Греф заявил о 10 годах для возвращения экономики РФ к уровню 2021 года без реформLenta.ru01:57Греф: экономика России без реформ вернется на уровень 2021 года только через десять летРИА Новости01:50Греф рассказал, сколько времени займет возврат российской экономики к уровню 2021 годаТАСС01:40Греф: российская экономика без реформ вернется на уровень 2021 года через десять летПРАЙМ01:40Греф: если ничего не делать, возврат экономики России к уровню 2021 года займет десять летКоммерсантъ01:58Показать ещёОценить1,2KПоделиться