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ВедомостиГреф и Минтранс вступились за инвесторов в инфраструктуру
Президент Сбербанка Герман Греф и Минтранс заступились за инвесторов в инфраструктуру. Госбанкир и первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов выступили против регулирования инфраструктурных проектов законопроектом о защите инвестиций и попросили исключить из-под его действия концессии и ГЧП.
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Из законопроекта о защите инвестиций предлагают сделать инфраструктурные исключения
Logirus.ru18 декабря в 04:03
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