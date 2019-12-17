Экономика

ВедомостиВедомостиГреф и Минтранс вступились за инвесторов в инфраструктуру

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Президент Сбербанка Герман Греф и Минтранс заступились за инвесторов в инфраструктуру. Госбанкир и первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов выступили против регулирования инфраструктурных проектов законопроектом о защите инвестиций и попросили исключить из-под его действия концессии и ГЧП.
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Греф и Минтранс вступились за инвесторов в инфраструктуру

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