Экономика

ВедомостиВедомостиГреф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes

В рейтинг директоров-капиталистов Forbes впервые вошли президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков.
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Forbes назвал российских «золотых директоров»

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Греф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes

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Сечин и Греф попали в рейтинг топ-менеджеров с самыми дорогими пакетами акций

URA.Ru00:05

Греф и Савельев впервые попали в список директоров-капиталистов от Forbes

РБК01:38

Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов

Коммерсантъ01:20

Forbes составил рейтинг топ-менеджеров с самым дорогим пакетом акций

ТАСС01:48

В рейтинг директоров-капиталистов впервые вошли Герман Греф и Виталий Савельев

Forbes00:00
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
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Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

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Первым депутаты выслушали главу Октябрьского района Игоря Молчанова, который огласил информацию об итогах работы его администрации за 1-е полугодие.
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Новый E-Tron Sportback планируется выпустить в Европе следующей весной, начиная с лимитированной модели Edition One, которая будет включать в себя штрихи линии S, такие как окраска кузова и эксклюзивные 21-дюймовые колеса.
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Исполнять гимн в школах региона начнут с 21 ноября.
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В Крыму назвали анекдотом слова Зеленского о переданных кораблях

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что на переданных из России украинских кораблях нет части вооружения и оборудования, «напоминают анекдот».
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Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
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National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

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Очевидцы сообщили о загоревшемся корабле в Керчи

«Служба пожаротушения МЧС не подтверждает информацию о том, что в Керченском проливе горит судно», — заявил «Керчи ИНФО» начальник службы пожаротушения 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Крыму.
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Политика

Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»

Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
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Президент России Владимир Путин в конце ноября примет участие в открытии платной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург».
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В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
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Политика

ФСБ задержала шпионившего в пользу Украины российского военного

Как отмечается в пресс-релизе ФСБ, по оперативным данным, российский военнослужащий собирал секретные сведения в отношении Вооруженных сил России по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.
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РИА Новости 01:19
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ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
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Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
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Физики определили предельно тяжелые изотопы неона и фтора

В новых экспериментах удалось обнаружить предельные изотопы неона и фтора, ими оказались фтор-31 и неон-34, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
N+1 вчера в 05:47
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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Конов Дмитрий
Предприниматель
Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг». Окончил Московский государственный институт международных отношений. В 2018 году по данным Forbes в рейтинге богатейших россиян находился на 194-ом месте с состоянием 500 млн долларов.
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