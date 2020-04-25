Экономика
КоммерсантъГреф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По словам господина Грефа, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью", и Сбербанк получил уже сотни тысяч заявок.
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Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке
Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой.
Inc-news.ru 07:17
Здоровье
Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Kursk.com 07:35
Единоборства
У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония
Стал известен диагноз, с которым был диагностирован Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 13:07
Происшествия
Напавшая на таксиста девушка оказалась дочерью актера Андрея Стоянова
Напавшая на московского таксиста девушка оказалась дочерью российского актера театра и кино Андрея Стоянова — бывшего мужа телеведущей и актрисы фильмов для взрослых Елены Берковой.
Известия 15:58
Происшествия
В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе
Российская газета 14:07
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
Общество
Нижегородские власти ограничат въезд в регион
Правила въезда в Нижегородскую область ограничат со следующей недели, заявил губернатор региона Глеб Никитин.
РИА Новости 15:47
Политика
Минобороны России опубликовало уникальные фотографии встречи на Эльбе
В Минобороны отмечают, что «уникален в своем роде впервые опубликованный в разделе знаменательный документ: приветственное письмо американского ветерана встречи на Эльбе - рядового Джозефа Половски лично маршалу Коневу в 1963 году, в котором американец тепло приветствует и поздравляет со знаменательной датой советского военачальника».
Комсомольская правда вчера в 20:25
Общество
Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер
Говорит Москва 11:53
Энергетика
Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США
Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор.
РИА Новости вчера в 01:00
Футбол
Аршавин выложил фото человека в маске свиньи и футболке «Зенита»: «Угадай, кто это»
Sports.ru 13:45
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Культура
Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру
Республика Татарстан 13:09
Общество
Россиянка, переболевшая коронавирусом, рассказала о своем лечении
Обо всем рассказала россиянка, пишет портал «161.ru». Женщина, переболевшая коронавирусам, поделилась своими наблюдениями.
Gazeta.SPb 13:24
Общество
В Башкирии ввели заявление для поездки в сад или на дачу
Вступивший в действие Указ главы РБ ввел новый документ — заявление о прерывании режима самоизоляции.
Башинформ 08:19
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Общество
Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом
Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16
Летчики установили, что к российской границе летит F-16 ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение.
Вести.Ru 10:25
Общество
Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
Общество
Рабочие электронные пропуска россияне смогут сделать только на 24 часа
Как рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов во время эфира для РБК, алгоритмом выдачи специальных пропусков для передвижения, который к настоящему моменту уже разработали в Минкомсвязи, будет возможно применить в любой области РФ.
Live24 вчера в 04:06
Общество
Уткин заявил о поражении Соловьева
Известный журналист Василий Уткин отреагировал на угрозы со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 13:16
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Здоровье
Число поборовших коронавирус в Ивановской области достигло 70 человек
Число случаев заражения коронавирусом и поборовших болезнь выросли в Ивановской области.
ИА Красная Весна 07:52
Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ
"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07