Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По словам господина Грефа, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью", и Сбербанк получил уже сотни тысяч заявок.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Греф: банки потеряют 160 млрд рублей из-за «кредитных каникул»

REGNUM05:28

Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

Комсомольская правда05:32

Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

Коммерсантъ05:30

Безработица и кредитные каникулы: цифры от Кудрина и Грефа

Вести.Ru06:33

Греф оценил в 160 млрд руб. стоимость для банков «кредитных каникул» по ссудам физлицам

Интерфакс05:15

Греф спрогнозировал потери банков из-за кредитных каникул

Известия05:05

Греф заявил, что кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

ТАСС04:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 16:23, Ашберн
Общество

Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына

Газета.Ru 15:15
861
Шоу-бизнес

Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке

Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой.
Inc-news.ru 07:17
5
Здоровье

Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области

С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Kursk.com 07:35
47
Единоборства

У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония

Стал известен диагноз, с которым был диагностирован Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 13:07
15
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
479
Происшествия

Напавшая на таксиста девушка оказалась дочерью актера Андрея Стоянова

Напавшая на московского таксиста девушка оказалась дочерью российского актера театра и кино Андрея Стоянова — бывшего мужа телеведущей и актрисы фильмов для взрослых Елены Берковой.
Известия 15:58
Происшествия

В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе

Российская газета 14:07
5
Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44
28
Политика

Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
3,8K
Общество

Нижегородские власти ограничат въезд в регион

Правила въезда в Нижегородскую область ограничат со следующей недели, заявил губернатор региона Глеб Никитин.
РИА Новости 15:47
11
Политика

Минобороны России опубликовало уникальные фотографии встречи на Эльбе

В Минобороны отмечают, что «уникален в своем роде впервые опубликованный в разделе знаменательный документ: приветственное письмо американского ветерана встречи на Эльбе - рядового Джозефа Половски лично маршалу Коневу в 1963 году, в котором американец тепло приветствует и поздравляет со знаменательной датой советского военачальника».
Комсомольская правда вчера в 20:25
6
Общество

Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер

Говорит Москва 11:53
8
Энергетика

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор.
РИА Новости вчера в 01:00
13
Футбол

Аршавин выложил фото человека в маске свиньи и футболке «Зенита»: «Угадай, кто это»

Sports.ru 13:45
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева оправдалась за нарушение карантина

OAnews 15:30
8
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
5
Культура

Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру

Республика Татарстан 13:09
192
Общество

Россиянка, переболевшая коронавирусом, рассказала о своем лечении

Обо всем рассказала россиянка, пишет портал «161.ru». Женщина, переболевшая коронавирусам, поделилась своими наблюдениями.
Gazeta.SPb 13:24
35
Общество

В Башкирии ввели заявление для поездки в сад или на дачу

Вступивший в действие Указ главы РБ ввел новый документ — заявление о прерывании режима самоизоляции.
Башинформ 08:19
111
Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
113
Общество

Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
139
Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Летчики установили, что к российской границе летит F-16 ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение.
Вести.Ru 10:25
243
Общество

Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
Общество

Рабочие электронные пропуска россияне смогут сделать только на 24 часа

Как рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов во время эфира для РБК, алгоритмом выдачи специальных пропусков для передвижения, который к настоящему моменту уже разработали в Минкомсвязи, будет возможно применить в любой области РФ.
Live24 вчера в 04:06
1,8K
Общество

Уткин заявил о поражении Соловьева

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на угрозы со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 13:16
1K
Футбол

«Шахтер» обыграл брестское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии

Газета.Ru 14:14
Общество

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
212
Здоровье

Число поборовших коронавирус в Ивановской области достигло 70 человек

Число случаев заражения коронавирусом и поборовших болезнь выросли в Ивановской области.
ИА Красная Весна 07:52
2
Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
273
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное