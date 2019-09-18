Экономика

Банки.руБанки.руГреф мечтает о четырехдневной рабочей неделе

Председатель правления Сбербанка Герман Греф мечтает о четырехдневной рабочей неделе, но не знает, как это реализовать.
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Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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