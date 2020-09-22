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Вести.Ru
Вести.Ru

Греф: налог на крупные вклады коснется 1-2% вкладчиков Сбербанка

Налог на крупные вклады затронет 1-2% вкладчиков Сбербанка, сообщил президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".В источнике
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РБК

Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

РБК10:31
РИА Новости

Греф считает, что повышением налогов экономического роста не ускорить

РИА Новости08:29
ТАСС

Греф заявил, что налог на большие вклады коснется не более 2% вкладчиков Сбербанка

ТАСС05:19
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ru08:55
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъ06:54
Известия

Греф призвал сократить количество налогов и ставки по ним

Известия06:21
Интерфакс

Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка

Интерфакс07:02

ФК «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько

Футбольный клуб "Химки" официально подтвердил, что бывший наставник подмосковного коллектива Дмитрия Гунько покинул свой пост К ближайшему матчу с "Динамо" команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ющенко.
ФК «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько
Честный рейтинг букмекеров04:06
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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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«Локомотив» не сыграет против «Куньлуня» в КХЛ из-за коронавируса

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между клубами «Локомотив» (Ярославль) и «Куньлунь» (Пекин) не состоится, российская команда не поедет на встречу, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты10:17

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Известия09:24
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Клуб КХЛ давал взятки, чтобы хоккеисты не пошли в армию

На руководителя клуба КХЛ, имя которого не называется, заведено дело по части 2 статьи 291 Уголовного кодекса РФ («Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий»).
Общественная служба новостейвчера в 14:02

Госдума досрочно прекратила полномочия Карелина и Ледкова

Москва, 22 сентября 2020, 15:55 — REGNUM Госдума приняла постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов от «Единой России» Александра Карелина и Григория Ледкова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM08:55
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