Греф: налог на крупные вклады коснется 1-2% вкладчиков Сбербанка
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Налог на крупные вклады затронет 1-2% вкладчиков Сбербанка, сообщил президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".В источнике
Греф имеет свое экспертное мнение. Наряду с другими точками зрения оно всегда принимается во внимание профильными ведомствами, но не обязательно является определяющим.
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Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка
Интерфаксвчера в 07:02