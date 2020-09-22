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Вести.Ru
Вести.Ru

Греф: налог на крупные вклады коснется 1-2% вкладчиков Сбербанка

Налог на крупные вклады затронет 1-2% вкладчиков Сбербанка, сообщил президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Греф имеет свое экспертное мнение. Наряду с другими точками зрения оно всегда принимается во внимание профильными ведомствами, но не обязательно является определяющим.
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Известия

Греф выступил против повышения налогов в России

Известия20:11
РБК

Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

РБКвчера в 10:31
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъвчера в 06:54
Интерфакс

Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка

Интерфаксвчера в 07:02
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ruвчера в 08:55
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

РИА Новостивчера в 08:29
ТАСС

Греф заявил, что налог на большие вклады коснется не более 2% вкладчиков Сбербанка

ТАССвчера в 05:19

Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии
RT на русском23:37
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В Новосибирске арестовали одного из руководителей религиозной общины

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца одного из руководителей религиозного объединения «Церковь последнего завета» Владимира Ведерникова, подозреваемого в применении психологического насилия в отношении последователей.
RT на русском23:55
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Toyota анонсировала усовершенствованный внедорожник Land Cruiser Prado

Цены на обновленный Toyota Land Cruiser Prado варьируются от 2 656 000 рублей за базовый вариант со 163-сильным бензиновым двигателем в сочетании с МКПП до 4 787 000 рублей за топовый внедорожник в исполнении Black Onyx с дизельным мотором и 7-местном варианте.
Тарантас Ньюсвчера в 04:40
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Экс-замглавы Минздрава Алтайского края оштрафовали за взятку

Следствие считает, что в 2016-2019 годах Кравец незаконно получила в качестве взятки свыше 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.
АМИТЕЛ23:19
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Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса

Киев, 23 сентября 2020, 06:18 — REGNUM Нехватка койко-мест в больницах приведет Украину к коллапсу в случае, если власти страны не решат эту проблему, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин в интервью порталу «Обозреватель».
REGNUM23:18
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Акции Tesla упали на 6% накануне ежегодного Battery Day

Сегодня поздно вечером в Калифорнии состоится ежегодное мероприятие Battery Day, в ходе которого компания Tesla расскажет акционерам и представителям СМИ о своих планах, а также о видении ситуации на мировом рынке электромобилей.
Коммерсантъвчера в 12:27
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