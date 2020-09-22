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Вести.Ru
Вести.Ru

Греф: налог на крупные вклады коснется 1-2% вкладчиков Сбербанка

Налог на крупные вклады затронет 1-2% вкладчиков Сбербанка, сообщил президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".В источнике
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РБК

Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

РБК10:31
Lenta.ru

Кремль ответил на призыв не повышать налоги

Lenta.ru10:26
Интерфакс

Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка

Интерфакс07:02
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

РИА Новости08:29
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ru08:55
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъ06:54
ТАСС

Греф заявил, что налог на большие вклады коснется не более 2% вкладчиков Сбербанка

ТАСС05:19

«Яндекс» планирует купить TCS Group Тинькова за 5,5 миллиарда долларов

Акции участников сделки после объявления условий переговоров сразу подорожали на Московской бирже: TCS Group Holding – на 7,5%, "Яндекса" – на 4%. "Яндекс", подтверждает, что обсуждает с TCS Group Holding PLC ("Тинькофф") возможное приобретение "Яндексом" 100% уставного капитала "Тинькофф".
Вести.Ru13:16
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru12:57
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ФК «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько

Футбольный клуб "Химки" официально подтвердил, что бывший наставник подмосковного коллектива Дмитрия Гунько покинул свой пост К ближайшему матчу с "Динамо" команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ющенко.
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