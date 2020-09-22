Греф: налог на крупные вклады коснется 1-2% вкладчиков Сбербанка
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Налог на крупные вклады затронет 1-2% вкладчиков Сбербанка, сообщил президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".В источнике
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