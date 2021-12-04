"Мне не кажется, что президент и правительство России отступят в ближайшее время от поддержания очень жесткой макроэкономической стабильности, которая является основой для любых инвестиций", - полагает он.
"За счет использования спроса в традиционных отраслях важно сделать переход внутри ВВП, структурную перестройку на новые рельсы, воспользовавшись инвестиционным предложением, которое мы видим на внешних рынках", - добавил он.
США надеются, что «катастрофического и трагического насилия на Украине» удастся избежать благодаря дипломатическому взаимодействию через существующие дипломатические структуры: «нормандский формат» и трехстороннюю контактную группу, — пояснил посол.
Компания Nference (занимается анализом данных), выяснила, что штамм коронавируса «Омикрон» приобрел одну из мутаций (присоединив последовательность нуклеотидов), которая присутствует в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также — в геноме человека.