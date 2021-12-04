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Греф назвал Россию будущего одним из самых привлекательных рынков для инвестиций

Глава Сбербанка дал прогноз относительно востребованности традиционных источников энергии.
Ведомости
Глава Сбербанка добавил, что разумные финансовая, макроэкономическая политика и инвестиционный климат добавляют привлекательности стране.
РИА Новости
Глава Сбербанка напомнил, что объем необходимых инвестиций в энергопереход России составит около 1 триллиона долларов.
РИА Новости
"За счет использования спроса в традиционных отраслях важно сделать переход внутри ВВП, структурную перестройку на новые рельсы, воспользовавшись инвестиционным предложением, которое мы видим на внешних рынках", - добавил он.
ТАСС

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Греф считает Россию одним из самых привлекательных рынков в связи с энергопереходом
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Греф назвал Россию одним из самых привлекательных рынков для инвестиций
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