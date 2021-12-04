"За счет использования спроса в традиционных отраслях важно сделать переход внутри ВВП, структурную перестройку на новые рельсы, воспользовавшись инвестиционным предложением, которое мы видим на внешних рынках", - добавил он.
Выяснилось, что коронавирус при первой встрече с организмом человека может "программировать" иммунитет на ответную реакцию на дальнейшие мутации вируса, из-за чего вероятность заражения новыми штаммами будет снижена.
США проводят "спецоперацию по нагнетанию обстановки" вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данные американских СМИ о якобы готовящемся российском вторжении в соседнюю страну.