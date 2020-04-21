Коронавирус
KM.ruГреф назвал дату пика заболеваемости коронавирусом в России
Герман Греф заявил, что Сбербанк рассчитал модель развития пандемии коронавируса, согласно которой пик заболеваемости в России придется на период с 5 по 10 мая. Об этом глава Сбербанка сообщил в видео-интервью на Сбербанк TV.
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Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 20:10
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России оказался ошибочным.
РИА Новости 21:10
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Российская газета 13:45
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
Общество
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
Lenta.ru 21:09
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Объявлена дата старта тестирования на антитела в России
Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47
Общество
Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин
Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском 09:22
Происшествия
В Забайкальском крае горит более 700 гектаров тайги
RT на русском 21:19
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Общество
Дуров предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что мир может ожидать «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения» после пандемии коронавируса.
РБК 21:34
Наука
Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
Известия 18:03
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Политика
В США предсказали более сложную волну коронавируса следующей зимой
Вторая волна коронавируса в Соединенных Штатах следующей зимой может оказаться хуже, чем нынешняя.
Известия 21:43
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости 16:33
Религия
Настоятель Богоявленского собора Москвы умер от коронавируса
Пятый канал 11:12
Шоу-бизнес
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:00
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153
Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153.
Известия вчера в 23:18
Общество
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ
Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 18:40
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Общество
Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
РИА Новости 18:35
Шоу-бизнес
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
В России предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя
Конфискованный нелегальный алкоголь предложили использовать при производстве антисептиков.
Известия 18:57
Общество
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43