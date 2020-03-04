Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он ни занимался", - заявил Греф, выступая на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект".

с чего всё началось

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