Общество

Газета.RuГазета.RuГреф назвал главные профессии будущего

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду, 4 марта, на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект", назвал основные профессии будущего.
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Греф назвал профессии будущего

Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он ни занимался", - заявил Греф, выступая на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект".
РИА Новости04:57

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Греф назвал профессии будущего

ПРАЙМ04:39

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Герман Греф назвал профессии будущего

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Греф назвал главные профессии будущего

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Герман Греф назвал профессии будущего

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Греф рассказал о профессиях будущего

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Греф назвал профессии будущего

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